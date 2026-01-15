विज्ञापन
Axis MyIndia Exit Poll: बीजेपी से ज्यादा शिवसेना और उद्धव को मिले मराठी वोट, जान लीजिए पूरा आंकड़ा

BMC Exit Poll: महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान पूरा हो चुका है. एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल से पता चल रहा है कि मराठी वोट शिवसेना का बीजेपी से ज्यादा मिल सकते हैं.

  • एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार शिवसेना ने मराठी वोट बैंक में भाजपा को पछाड़ दिया है
  • गैर-मराठी वोटरों में भाजपा का दबदबा अधिक है, उत्तर भारतीय वोटरों का 68 प्रतिशत भाजपा को मिलने का अनुमान है
  • एग्जिट पोल में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों में मजबूत पकड़ बनाए रखी है
Axis MyIndia Exit Poll: महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान पूरा हो चुका है. चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इसकी पहली झलक एक्सिस माई इंडिया (Axis My India) के एग्जिट पोल में दिखाई दी है. एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो मराठी वोट बैंक के मामले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है. 

एग्जिट पोल में शिवसेना को जहां 49% मराठी वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी ने 30% मराठी वोट हासिल किए हैं.

उत्तर भारतीय और गुजराती वोट

हालांकि, एग्जिट पोल के अनुसार मराठी वोटों में पिछड़ने के बावजूद बीजेपी ने अपनी कोर ताकतों को बखूबी संभाला है. गैर-मराठी वोटरों के बीच बीजेपी का दबदबा एकतरफा नजर आ रहा है-

  • उत्तर भारतीय: बीजेपी को 68% वोट, जबकि उद्धव गुट को 19%.
  • गुजराती/राजस्थानी: यहां बीजेपी को रिकॉर्ड 69% वोट मिलते दिख रहे हैं.

मुस्लिम और ईसाई वोट

अल्पसंख्यक वोटों के मामले में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है. मुस्लिम वोटों का 41% हिस्सा कांग्रेस को जाता दिखा है, जबकि 28% के साथ उद्धव की शिवसेना दूसरे नंबर पर है. ईसाई मतदाताओं में भी कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के बीच कड़ी टक्कर है, जहां दोनों को 29% वोट मिलने का अनुमान है.

मुंबई के अलावा जिन नगर निगमों में चुनाव हुए उनमें ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं.

