कनाडा में फायरिंग की घटना के बाद भी नहीं रुके कपिल शर्मा, अब इस देश में खेला रेस्टोरेंट 'कैप्स कैफे'

कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी और फिल्मों के अलावा बिजनेस को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. उनका रेस्टोरेंट को बिजनेस हैं, जो उन्होंने बीते साल शुरू किया. कपिल शर्मा ने 2025 में कनाडा में अपना रेस्टोरेंट 'कैप्स कैफे' खोला. हालांकि इस पर जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2025 में तीन बार फायरिंग हुई थी. इन घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया, जो कपिल के सलमान खान के साथ काम से नाराज था. कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इन घटनाओं ने सुर्खियां बटोरीं.

कपिल शर्मा ने कहां खोला अपना नया रेस्टोरेंट

अब कपिल शर्मा ने अपने रेस्टोरेंट चेन 'कैप्स कैफे' की नई ब्रांच दुबई में खोल दी है. यह ब्रांच 31 दिसंबर 2025 को न्यू ईयर ईव पर शुरू हुई और अब 2026 की शुरुआत में ग्राहकों के लिए पूरी तरह खुली है. कपिल ने खुद इंस्टाग्राम पर 'कैप्स कैफे' का वीडियो शेयर करके सभी को वहां आने का न्योता दिया है.'कैप्स कैफे' की थीम कपिल के पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट से प्रेरित है. दुबई वाली ब्रांच में आरामदायक माहौल है, जहां गर्म रोशनी, कोजी कॉर्नर और मुस्कुराते चेहरे आपका स्वागत करते हैं.

कैप्स कैफे का मेन्यू

'कैप्स कैफे' के मेन्यू में भारतीय और वेस्टर्न डिशेज का मिक्स है, जैसे वड़ा पाव, पास्ता, कॉफी, चाय और मैच. खास बात यह कि कपिल की पसंदीदा गुड़ वाली नींबू पानी भी यहां मिलेगी. कैफे का इंटीरियर कनाडा वाली ब्रांच जैसा ही है, लेकिन दुबई की लग्जरी के साथ. कपिल के दोस्तों और फैंस ने इस नए कदम की तारीफ की है. कॉमेडियन कीकू शारदा और भारती सिंह ने बधाई दी, जबकि फैंस सोशल मीडिया पर खुशी जता रहे हैं. कपिल का यह बिजनेस वेंचर उनके मनोरंजन करियर के साथ-साथ आगे बढ़ रहा है.