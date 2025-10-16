विज्ञापन
बता दें कि इससे पहले श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने दिल्ली स्थित अपने पूर्व संस्थान हिंदू कॉलेज का दौरा किया और छात्रों से कहा कि कठिन प्रश्न पूछें, धारणाओं को चुनौती दें.

NDTV वर्ल्‍ड समिट में अपने विचार रखने का बेसब्री से इंतजार: श्रीलंकाई प्रधानमंत्री
PM हरिनी अमरसूर्या का यह पहला आधिकारिक दौरा...
नई दिल्‍ली:

श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 में शामिल होने जा रही हैं. हरिनी अमरसूर्या ने कहा, 'मैं एनडीटीवी वर्ल्‍ड समिट में शिरकत करने को लेकर उत्साहित हूं. यहां अपने विचार रखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं.' बता दें कि इससे पहले श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने दिल्ली स्थित अपने पूर्व संस्थान हिंदू कॉलेज का दौरा किया.

हिंदू कॉलेज में की है पढ़ाई 

श्रीलंका की प्रधानमंत्री अमरसूर्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पौधारोपण किया. श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने डीयू के छात्रों से कहा कि कठिन प्रश्न पूछें, धारणाओं को चुनौती दें. शिक्षा और सहानुभूति की भावना साथ-साथ चलनी चाहिए, करुणा के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कोई तमाशा देखने की चीज नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है. भारत और श्रीलंका सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों से बंधे हैं तथा श्रीलंका की यात्रा में भारत एक अभिन्न साझेदार है.घर और कार्यालय में या देशों के बीच हमेशा पुल बनाएं, बाधाएं न खड़ी करें. 

श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को भारत आईं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है. अमरसूर्या 16 से 18 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी. इस दौरान वह वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी. 

NDTV वर्ल्‍ड समिट में लेंगी हिस्‍सा

पीएम हरिनी अमरसूर्या अपनी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में एनडीटीवी और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में मुख्य भाषण देंगी. बता दें कि प्रधानमंत्री अमरसूर्या श्रीलंका में शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और नीति आयोग का दौरा करेंगी. 

SRI LANKAN PM, Harini Amarasuriya, NDTV World Summit 2025
