इथोपिया ज्वालामुखी विस्फोट की राख हवाई सफर में बनी रोड़ा, कई फ्लाइट्स कैंसिल, Indigo से Air India ने क्या कहा

इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित Hayli Gubbi ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद पहली बार फटा. इस विस्फोट से उठे राख के गुबार ने लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक पहुंचने के बाद अब उत्तरी अरब सागर और भारत के उत्तरी हिस्सों की ओर रुख कर लिया है.

  • इथियोपिया के Hayli Gubbi ज्वालामुखी विस्फोट की राख का गुबार अरब सागर और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा
  • इस राख के गुबार के कारण कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द की हैं और DGCA ने भी एडवाइजरी जारी की है
  • एयर इंडिया ने कहा कि फिलहाल उनकी उड़ानों पर कोई बड़ा असर नहीं है और यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है
नई दिल्ली:

इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित Hayli Gubbi ज्वालामुखी के 23 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद राख का गुबार पूर्व की ओर फैलते हुए अरब सागर और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच चुका है. इसका असर भारतीय उड़ानों पर भी पड़ रहा है. नतीजतन कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है. इस स्थिति को देखते हुए भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है. जानिए यहां कि किस एयरलाइंस ने क्या कुछ कहा-

एयर इंडिया ने क्या कहा

एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल  एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा, "हम इस स्थिति पर बेहद ही करीबी नजर बनाए हुए हैं और अपने ऑपरेटिंग क्रू के साथ लगातार संपर्क में हैं. फिलहाल एयर इंडिया की उड़ानों पर कोई बड़ा असर नहीं है. यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमारी ग्राउंड टीमें नेटवर्क पर यात्रियों को सहायता और अपडेट देती रहेंगी."

ये भी पढ़ें : इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट की राख भारत तक पहुंची, IMD ने एडवाइजरी जारी कर क्या कहा

IndiGo का बयान

इंडिगो ने भी यात्रियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, "Hayli Gubbi ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद राख के बादल पश्चिमी भारत की ओर बढ़ने की रिपोर्ट है. हम समझते हैं कि यह खबर चिंता पैदा कर सकती है, लेकिन आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हमारी टीमें अंतरराष्ट्रीय एविएशन बॉडीज़ के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रख रही हैं. हम सभी आवश्यक सावधानियों के साथ सुरक्षित और भरोसेमंद संचालन के लिए तैयार हैं. किसी भी असुविधा को कम करने के लिए हम लगातार अपडेट देते रहेंगे."

कई उड़ानें रद्द, एयरलाइंस अलर्ट पर

  • Akasa Air ने जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी के लिए 24 और 25 नवंबर की उड़ानें रद्द कर दी
  • KLM Royal Dutch Airlines ने अपनी एम्स्टर्डम-दिल्ली (KL 871) और दिल्ली-एम्स्टर्डम (KL 872) उड़ानें रद्द कीं
  • IndiGo ने यात्रियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है

DGCA ने भी जारी की एडवाइजरी

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को इथियोपिया में ज्वालामुखी की एक्टिविटी से निकलने वाली राख के गुबार की वजह से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. आकासा एयर, इंडिगो और KLM उन एयरलाइंस में शामिल हैं जिन्होंने राख के गुबार की वजह से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं. इथियोपिया में हाल ही में हेलीगुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के बादल फ्लाइट ऑपरेशन पर असर डाल रहे हैं.

यात्रियों के लिए क्या मायने?

फिलहाल एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ही एयरलाइन ने कहा है कि उड़ानों पर कोई बड़ा असर नहीं है. एयरलाइंस ने संकेत दिया है कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो रूट बदलने, उड़ानों में देरी या होल्डिंग पैटर्न अपनाया जा सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट और कस्टमर सपोर्ट से अपडेट लेते रहें.

Ethiopian Volcanic Eruption, Ethiopian Volcanic Eruption Ash Impact On Airlines, Hayli Gubbi Volcano, Ethiopian Volcanic Ash Flights Cancelled
