दिल्ली की जहरीली हवा में अब ज्वालामुखी की राख! इथियोपिया से आया यह नया खतरा सेहत पर क्या डालेगा असर?

Hayli Gubbi volcano impact on Health : दिल्ली-NCR के लोग पहले ही जहरीली हवा और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, लेकिन अब एक नई मुसीबत ने दस्तक दी है. इथियोपिया के 'हायली गुब्बी' (Hayli Gubbi) ज्वालामुखी में हुए विस्फोट की राख उड़ते हुए दिल्ली के आसमान तक पहुंच गई है. सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन हवाओं के साथ बहकर आई यह राख आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

आम धूल नहीं है यह राख

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्वालामुखी की राख आम धूल-मिट्टी जैसी नहीं होती. यह पत्थर के बारीक कणों, कांच के टुकड़ों और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का मिक्चर होती है. डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह सांस के जरिए शरीर में गई, तो फेफड़ों को भारी नुकसान हो सकता है.

सेहत पर क्या होगा असर?

यशौदा मेडिसिटी (इंदिरापुरम) के डॉ. राजेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि यह बारीक कण नाक के फिल्टर को पार करके सीधे फेफड़ों में जम सकते हैं. इससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की हालत बिगड़ सकती है.

इसके अलावा, आंखों में जलन और लालिमा हो सकती है, गले में खराश और सूखी खांसी की समस्या बढ़ सकती है और

स्किन पर खुजली या रूखापन आ सकता है.

कितना बड़ा है खतरा?

राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक, यह राख जमीन से करीब 25,000 से 45,000 फीट ऊपर उड़ रही है. इसलिए इसका सीधा असर जमीन पर शायद कम हो. क्योंकि दिल्ली का AQI पहले से ही 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में है, इसलिए थोड़ी सी भी ज्यादा गंदगी इसे और जानलेवा बना सकती है.

बचाव के लिए क्या करें?

CK बिड़ला हॉस्पिटल के डॉ. विकास मित्तल ने कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह दी है-

घर से बाहर निकलते समय साधारण कपड़े की जगह N95 मास्क का इस्तेमाल करें.

अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि राख और गैस अंदर न आ सके.

जब तक हवा साफ न हो, मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्सरसाइज से बचें.

अगर आंखों में जलन हो तो उन्हें रगड़ें नहीं, बल्कि साफ पानी से धोएं.

बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें. अगर सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

यह भी पढ़ें

बदलते मौसम में शरीर पर खुजली और लाल चकत्तों से हैं परेशान? ये देसी नुस्खे तुरंत देंगे आराम

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)