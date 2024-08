बेंगलुरू से लापता इंजीनियर 12 दिन बाद नोएडा में मूवी देखता मिला, पत्नी बता रही थी पुलिस को नाकाम

बेंगलुरु पुलिस (Bengaluru Police) ने एक लापता आईटी इंजीनियर (IT Engineer) को ढूंढ निकाला है. विपिन गुप्‍ता बेंगलुरु से दूर नोएडा के एक मॉल में पुलिस को फिल्‍म देखता मिला. पुलिस ने विपिन गुप्ता को जिस वक्‍त हिरासत में लिया, उस वक्‍त वो काफी बदला हुआ दिख रहा था. जैसे वो अपनी पहचान को छुपाना चाहता हो. हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि उसने ऐसा क्‍यों किया. वहीं विपिन गुप्‍ता की पत्‍नी श्रीपर्णा दत्ता ने बेंगलुरु पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रखा है, जिसके जरिए श्रीपर्णा दत्ता पुलिसकर्मियों के वीडियो बनाकर उन्‍हें सोशल मीडिया पर पोस्‍ट करती हैं.

बेंगलुरु के नॉर्थ-ईस्‍ट पुलिस डिवीजन के डीसीपी सजीत वीजे ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्‍होंने लिखा, "#missingvipingupta को नोएडा के पास एक मॉल में खोज लिया गया है और वह सुरक्षित है. उसने अपना हुलिया बदल लिया है. जांच जारी है."

#missingvipingupta has been traced and secured in a mall near Noida.He has changed his appearance.

Investigation is going on.



Always committed and compassionate 👍#bengalurucitypolice. pic.twitter.com/51JauoWBXS