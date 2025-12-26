कुछ तो इंसानियत दिखाइये! बेटे के पोस्टमॉर्टम के लिए इंतजार करते रहे परिजन, डॉक्टर साहब ने DM का भी नहीं माना

बिहार से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. खबर बिहार शरीफ की है, जहां अपने बेटे के पोस्टमॉर्टम के लिए पीड़ित परिवार को ठंड में खुले आसमान के नीचे डॉक्टर का इतंजार करना पड़ा. वो डॉक्टर के आने का इंतजार करते रहे लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए. हैरान करने वाली बात ये है कि बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम करने का आदेश खुद जिले के डीएम ने दिया था. लेकिन डॉक्टर साहब कहां किसी के आदेश को सुनने वाले थे. वो तो अपनी ही चलाते रहे.

मासूम बेटे की मौत ने जहां परिवार को रुलाया वहीं, सिस्टम की इस बेरुखी ने पीड़ित परिवार की परेशानी को और बढ़ा दिया. डीएम के आदेश के बाद भी शुक्रवार को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम नहीं किया. आरोप है कि ड्यूटी समाप्त होने के आधा घंटा पहले डॉक्टर अस्पताल से चले गए. पोस्टमॉर्टम के इंतजार में परिवार घंटों पोस्टमॉर्टम कक्ष के बाहर अलाव सेंकते हुए डॉक्टर के आने का राह देखते रहे. दरअसल,नूरसराय थाना क्षेत्र के गोडीहा गांव में तालाब में डूबकर हरेराम पंडित के 8 साल के पुत्र सन्नी कुमार की मौत हो गई थी.

पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर आई. शाम 7 बजे डीएम ने पोस्टमार्टम का आदेश दे दिया. इसके बावजूद भी मौके तैनात डॉक्टर शशिकांत वर्मा ने पोस्टमॉर्टम करने से इंकार कर दिया. अपनी ड्यूटी खत्म होने से आधा घंटा पहले ही अस्पताल से निकल गए. पोस्टमॉर्टम के इंतजार में परिवार घंटों ठंड में ठिठुरते रहे. बाद में दूसरे डॉक्टर के आने के बाद ही बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम किया जा सका.

इस संबंध में डीएस डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि डॉ.शशिकांत वर्मा 30 मिनट पहले ड्यूटी छोड़कर चले गए. डीएम के आदेश के बाद भी उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया. यह वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना है. संबंधित अधिकारी से उनकी शिकायत की जाएगी. उक्त चिकित्सक पर पूर्व में भी वेतनबंद की कार्रवाई हो चुकी है. उनकी मनमानी के कारण सिस्टम बदनाम हो रहा है. दूसरे डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम किया.