गोवा घूमने गया था दिल्ली का परिवार, बस पत्नी जिंदा बची.. नाइट क्लब आग की रुला देने वाली कहानी

आज दिल्ली के सादतपुर एक्सटेंशन की गली नंबर-15 और रोहिणी के घरों में सन्नाटा पसरा है. जहां कुछ दिन पहले तक हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ चीत्कारें और मातम है. एक परिवार के लिए गोवा का नाइट क्लब नाइट मेयर में बदल गया. पंजिम के अर्पोरा स्थित Birch by Romeo Lane नाइटक्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग में एक परिवार में भाभी, देवर और दो सालियों की जलकर मौत हो गई.

दिल्ली के जोशी परिवार के पांच सदस्य शुक्रवार छुट्टियां मनाने गोवा पहुंचे थे. उन्होंने 9 दिसंबर तक का पैकेज लिया था. परिवार के पांच लोगों में विनोद कुमार (43 वर्ष), उनकी पत्नी भावना जोशी, भाभी कमला जोशी ( 42 वर्ष), साली अनीता जोशी (41 वर्ष) और सरोज जोशी (39 वर्ष) उस दिन नाइट क्लब में मौजूद थे. शनिवार रात, सब कुछ सामान्य था. क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट चल रही थी, जहां सौ से अधिक लोग थिरक रहे थे. कौन जानता था कि खुशी के ये पल इतनी भयानक तरीके से थम जाएंगे. हादसे में जान गंवाने वालों में विनोद जोशी, उनकी भाभी कमला जोशी, और उनकी दो सालियां सरोज और अनीता शामिल हैं.

मृतक कमला जोशी, विनोद की भाभी

अचानक एक तेज धमाका हुआ और...

हादसे की एकमात्र गवाह भावना जोशी, विनोद की पत्नी, गहरे सदमे में हैं. भीड़ ने उन्हें क्लब के बाहर धकेल दिया, लेकिन बाकी सदस्य, उनके अपने, जलती हुई लपटों के बीच फंस गए. अपनी आंखों के सामने परिवार को जलते हुए देखने का दर्द, भावना के लिए किसी नर्क से कम नहीं है. वह अब बेसुध हैं.

खुशियों की जगह आई मौत की खबर

परिवार के सदस्य दीपक ने बताया कि रविवार सुबह गोवा पुलिस का फोन आया. यह फोन, खुशियों की खबर नहीं, बल्कि मौत की सूचना लेकर आया था. सूचना मिलते ही, नवीन जोशी (मृतक कमला जोशी के पति) अपने परिवार के साथ तुरंत फ्लाइट से गोवा के लिए निकले. रात को गोवा के अस्पताल में शवों की पहचान की गई. विनोद का फाइनेंस का काम था और पत्नी भावना के साथ वैशाली में रहते थे. जबकि उनकी सालियां सरोज और अनीता रोहिणी में.

मृतक विनोद, उनकी सालियां- सरोज (जींस ब्लैक टॉप में) अनीता जोशी (रेड कपड़ों में)