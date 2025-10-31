बिहार के मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट

- मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है
- दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
- अनंत सिंह ने भी FIR कराई है जिसमें पीयूष प्रियदर्शी समेत पांच नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है
बिहार के मोकामा के बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है. जहां एक तरफ विपक्ष इस हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है वहीं दूसरी ओर अब चुनाव आयोग ने इस हत्या को लेकर बिहार पुलिस के DGP से रिपोर्ट तलब किया है. आपको बता दें कि इस बीच पटना से सटे मोकामा में जन सुराज के एक समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है. इस मामले में जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज कराई है. इन्होंने पीयूष प्रियदर्शी सहित 5 लोगों को नामजद और अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया है. इस मामले में पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी है.
दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव आचार संहिता के दौरान लोग बंदूक लेकर कैसे घूम रहे हैं? इस हत्याकांड के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसरों ने भारी पुलिस बल की तैनाती ताल क्षेत्र में संभावित झड़प वाले स्थानों को चिन्हित कर की है. तनाव को कम करने के लिए एएसपी बाढ़ पूरे इलाके में घूम रहे हैं.
कैसे हुई दुलारचंद की हत्या?
गुरुवार दोपहर करीब साढ़े 3 बजे मोकामा विधानसभा में तारतर गांव के पास जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया.दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी हो गई. पुलिस के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंची तो दो-तीन गाड़ियां ही मौके पर थीं.पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी में एक लाश पड़ी हुई थी. शव की शिनाख्त दुलारचंद यादव के रूप में हुई.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं