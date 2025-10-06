विज्ञापन
7 राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान, जानें कहां और कब डालें जाएंगे वोट

बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने सात राज्यों में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है.

  • बिहार चुनावों की तारीखों के साथ सात राज्यों में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख भी घोषित की है
  • उपचुनाव राजस्थान की अंटा विधानसभा सीट पर आयोजित होंगे जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है
  • जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव के आयोजन की घोषणा की गई है
नई दिल्ली:

बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने सात राज्यों में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल हैं.  इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे. जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.  

वहीं, बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नंवबर और दूसरा चरण 11 नंवबर को होगा. नतीजे 14 नंवबर को आएंगे. बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले दो दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि या नाम छूट जाता है तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले ठीक करवाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस बार के बिहार के चुनाव बेहद आसान होंगे, मतदाताओं की सुविधाओं का खासा ख्याल रखा गया है.

30 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ तक पहुंच गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल मतदाता 7.43 करोड़ हैं. पुरुष मतदाता 3.92 करोड़, महिला मतदाता 3.50 करोड़ और ट्रांसजेंडर मतदाता 1,725 हैं. 18 से 19 साल के 14.01 लाख लोग पहली बार मतदान करेंगे. 

