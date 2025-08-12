विज्ञापन
अहमदाबाद-मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लग्जरी कारें, नकदी और महंगी घड़ी जब्त

आरोप है कि वह 15% कमीशन पर अवैध नकदी को वैध संपत्ति में बदलने का नेटवर्क चलाते थे. शाह पिता-पुत्र पर 500 से अधिक लोगों के साथ जुड़े एक बड़े सोना तस्करी और हवाला नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं, जो अवैध सोना आयात को फंड करने के लिए हवाला लेन-देन करता था.

नई दिल्ली:

अहमदाबाद ज़ोनल ऑफिस की प्रवर्तन निदेशालय (ED) टीम ने 7 और 8 अगस्त को अहमदाबाद और मुंबई में एक साथ छापेमारी करते हुए मेघ शाह और महेंद्र शाह से जुड़े कई ठिकानों की तलाशी ली. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के तहत की गई.

ईडी ने तलाशी के दौरान 15 लाख रुपये नकद, चार लग्जरी कारें — BMW X6M, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, BMW 730 LD और BMW 328i — बरामद कीं. इसके अलावा रोलेक्स और कार्टियर जैसी ब्रांड्स की इम्पोर्टेड घड़ियां भी जब्त की गईं, जिनकी कुल कीमत 1.51 करोड़ रुपये आंकी गई. करीब 40 कंपनियों की मुहरें और चेक बुक भी बरामद हुईं.

यह मामला इसी साल की शुरुआत में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) और गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई से जुड़ा है. तब अहमदाबाद के पालडी इलाके स्थित मेघ शाह और उनके पिता महेंद्र शाह के फ्लैट से लगभग 88 किलो सोना बरामद किया गया था, जिसमें से 52 किलो पर दुबई, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड की मुहरें थीं. यह बरामदगी अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी की ओर इशारा कर रही थी. साथ ही 19.66 किलो जड़ाऊ गहने और 1.37 करोड़ रुपये नकद भी मिले थे. कुल बरामदगी का मूल्य 80 करोड़ रुपये से अधिक था.

