ED का शिकंजा: अंसल प्रॉपर्टीज की ₹10.55 करोड़ की संपत्ति अटैच, जानिए क्या है पूरा मामला

गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस की प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APIL) से जुड़ी करीब 10.55 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. ये संपत्तियां गुरुग्राम , ग्रेटर नोएडा (और लुधियाना में स्थित हैं.

अटैच की गई संपत्तियों में कमर्शियल यूनिट्स और स्पेस शामिल हैं. ये संपत्तियां कंपनी के डायरेक्टर्स और मालिकों सुशील अंसल, प्रणव अंसल एंड सन HUF और श्रीमती कुसुम अंसलके नाम पर हैं. ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है, जो कि पानी और हवा को प्रदूषित करने से जुड़े कानूनों के उल्लंघन से शुरू हुआ. हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. मामला गुरुग्राम के दो प्रोजेक्ट्स‘सुषांत लोक-1' और ‘एसेंसिया'से जुड़ा है.

सुषांत लोक-1 प्रोजेक्ट में कंपनी ने कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाया ही नहीं और गंदा पानी सीधे हुडा के सीवर लाइन में छोड़ दिया गया. एसेंसिया प्रोजेक्ट में जो STP लगाया गया था, उसकी क्षमता बेहद कम थी और बाद में उसे भी छोड़ दिया गया. पॉल्यूशन बोर्ड की टीम ने जब जांच की तो पता चला कि STPs या तो बंद पड़े हैं या उनकी देखभाल नहीं की जा रही है.

ईडी ने पाया कि कंपनी ने गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट सीधे छोड़कर न सिर्फ़ पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, बल्कि ऐसा करते हुए कंपनी और उसके मालिकों ने 10.55 करोड़ रुपये का फायदा भी उठाया.ईडी का कहना है कि यह रकम ‘प्रोसिड्स ऑफ क्राइम' है यानी अपराध से कमाई गई ग़ैरकानूनी आया

ईडी ने फिलहाल इन संपत्तियों को अटैच कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है. किसानों के नाम पर बैंक फ्रॉड, ईडी ने 100 करोड़ की संपत्ति का पता चला है. प्रवर्तन निदेशालय ने नागपुर, भंडारा (महाराष्ट्र) और गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में 8 जगहों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई रामना राव बोला, श्रीमती नूतन राकेश सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई.

छापों में ईडी को भारी मात्रा में दस्तावेज़, प्रॉपर्टी पेपर्स, डिजिटल डिवाइस, 10 लाख रुपये नकद मिले. साथ ही बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी मूवेबल संपत्तियां फ्रीज़ कर दी गईं. ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियां भी चिन्हित की हैं. महाराष्ट्र पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की. आरोप है कि रामना राव बोला, नूतन राकेश सिंह और उनके साथियों ने कॉरपोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक) और किसानों को 152.90 करोड़ रुपये का चूना लगाया.

आरोपियों ने कई किसानों से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज़ झूठे वादों से लिए.

कहा गया कि किसानों को फसल बीमा/मुआवजे के लिए अलग बैंक खाते खुलवाने होंगे.

इसके बाद उमरखेड ब्रांच, कॉरपोरेशन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर संदीप जांगले और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से 158 किसानों के नाम पर लोन अकाउंट्स खुलवाए गए.

हर खाते से 49 से 50 लाख रुपये तक का लोन पास हुआ और उसमें रामना राव खुद गारंटर बना.

बाद में वह पैसा खुद और अपने साथियों के निजी इस्तेमाल में लगा लिया गया. नतीजा बैंक को 113 करोड़ रुपये का घाटा.



नूतन राकेश सिंह का सिंडिकेट