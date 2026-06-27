विज्ञापन
विशेष लिंक

कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हिली धरती, महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, अफगानिस्तान था केंद्र

भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है. इसकी गहराई जमीन से 215 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि वजह कई लोग अपने घरों से बाहर आए गए.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हिली धरती, महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, अफगानिस्तान था केंद्र
दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके
NDTV
नई दिल्ली:

देश के कई हिस्सों में शनिवार की शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के इन झटकों को कश्मीर से लेकर दिल्ली तक महसूस किया गया है.नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में धरती से 215 किलोमीटर की गहराई में था. जबकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई है. 

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और पूंछ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र धरती की की सतह से अधिक गहराई में होने के कारण इसके झटके भारत के उत्तरी हिस्से, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान समेत कई देशों में महसूस किए गए.

आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में दुनिया भर कई जगहों पर बड़े भूकंप आए हैं. कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. ये झटके इतने तेज थे कि इसने वेनेजुएला ने जान-माल का बड़ा नुकसान पहुंचाया है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भूकंप में वेनेजुएला में 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है. जबकि मौत का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. 

वेनेजुएला के बाद शुक्रवार को फिलीपींस में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. लेकिन गनीमत ये रही है कि फिलीपींस में भूकंप की वजह से वेनेजुएला जैसी तबाही नहीं मची. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Earthquake In Delhi-NCR, Earthquake In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com