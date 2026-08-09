ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? भुवनेश्वर कुमार ने भविष्य पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में वापसी अब उनके लिए मुख्य मकसद नहीं है. उन्होंने कहा कि अब भारतीय टीम से बाहर की जिंदगी को अपना लिया है और वे सिर्फ खेल के प्रति अपने जुनून के कारण खेल रहे हैं. 36 साल के भुवनेश्वर ने भारत की जर्सी में अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था.

गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने ODI वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करने से इनकार किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका फिलहाल ध्यान खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने पर है, न कि भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाने पर.

भुवनेश्वर ने IANS से ​​कहा, 'मुझे खेलना है, मैं खेल रहा हूं. उसके बाद क्या होगा, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता.' उनसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या IPL और घरेलू प्रतियोगिताओं सहित व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन से उन्हें ODI वर्ल्ड कप टीम में जगह मिल सकती है.

लखनऊ की कप्तानी के लिए तैयार हैं भुवनेश्वर

दरअसल, यह अनुभवी तेज गेंदबाज उत्तर प्रदेश T20 लीग के चौथे सीजन में लखनऊ फाल्कन्स की कप्तानी करने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त को होगी। भुवनेश्वर के लिए, यह टूर्नामेंट मैदान पर योगदान देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेटरों को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की चुनौतियों से निपटने में मदद करने का एक और मौका है.

24 दिनों में UPT20 में 34 मैच खेले जाएंगे

24 दिनों तक चलने वाले UPT20 सीजन 4 में 34 मैच खेले जाएंगे और पहली बार इसका आयोजन दो शहरों में होगा. लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुरुआती चरण के तहत 13 दिनों में 22 मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद टूर्नामेंट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जाएगा, जहां बाकी 12 मैच 11 दिनों में खेले जाएंगे.

भुवनेश्वर, जो लीग की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं, का मानना ​​है कि टूर्नामेंट लगातार आगे बढ़ा है और यह उन खिलाड़ियों के लिए एक अहम सीढ़ी साबित हो सकता है जो IPL और आगे चलकर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'यह लीग का चौथा साल है और हर साल हम सुधार देख रहे हैं, चाहे वह खिलाड़ियों की काबिलियत हो, UPCA द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हों या उनके काम करने का तरीका. मुझे यकीन है कि इसका भविष्य अच्छा है. मुझे लगता है कि हर राज्य में लीग हो रही है, न कि सिर्फ़ UPCA में.'

T20 लीग खिलाड़ियों के लिए एक शानदार मौका

यह अनुभवी तेज गेंदबाज राज्य स्तरीय T20 लीग के उभरने को घरेलू क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखता है. उन्होंने कहा, 'बेशक, इन लीग का भविष्य है. यह सभी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका है. अगर वे अच्छा खेलते हैं, तो उन्हें IPL और आगे चलकर भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिल सकता है. इसलिए यह एक शानदार मौका है.'

भुवनेश्वर ने कहा कि इस समय लखनऊ फाल्कन्स कैंप का ध्यान मैच की बहुत ज्यादा विस्तृत योजनाओं पर कम है और इस बात पर ज्यादा है कि खिलाड़ी मैदान पर उतरते समय मानसिक रूप से तैयार और सहज महसूस करें. तेज गेंदबाज ने कहा, 'देखिए, अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है; प्रैक्टिस चल रही है. बेशक, कुछ रणनीति और प्लानिंग तो होगी ही, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप मैच में कैसे उतरते हैं और आपकी मानसिकता कैसी है.'

भुवनेश्वर, जिन पर कप्तान और सीनियर खिलाड़ी दोनों की दोहरी ज़िम्मेदारी होगी, उनके लिए टीम के अंदर सही माहौल बनाना भी उतना ही ज़रूरी होगा जितनी कि रणनीतिक तैयारी. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "तो एक कप्तान और कोच के तौर पर हमारा मकसद यही है कि हम खिलाड़ियों को अच्छे, खुश और सहज माहौल में रख सकें। हमारी यही कोशिश है.'

भुवनेश्वर कुमार का क्रिकेट करियर

भुवनेश्वर कुमार अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 टी20 इंटरनेशनल मैच चुके हैं. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करने का अपना सपना पूरा करने के बाद, उन्हें अब खुद को साबित करने का कोई दबाव महसूस नहीं होता.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)