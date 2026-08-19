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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप के झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप के झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले
Earthquake Himachal
कांगड़ा:

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में मंगलवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके 7:40 बजे महसूस किए गए. भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत में आ गए. हिलती डुलती धरती के बीच लोग घरों से बाहर खुले की और भागते देखे गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 थी और इसका केंद्र ज़िला कांगड़ा का दारिणी धार था.
 

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