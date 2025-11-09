विज्ञापन
भूकंप के झटके से हिला Andaman and Nicobar, रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता मापी गई

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रबिवार दोपहर Diglipur में Andaman and Nicobar island के निकट रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Andaman and Nicobar island में Diglipur के निकट भूकंप के झटके
  • नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रविवार दोपहर अंडमान निकोबार के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए
  • भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई जो दोपहर बारह बजे छह मिनट पर हुई थी
  • भूकंप का केंद्र अंडमान निकोबार के Diglipur से 126 किलोमीटर दक्षिणपूर्व में सतह से 90 किलोमीटर गहराई में था
Diglipur:

एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र Diglipur, Andaman and Nicobar island, India से 126 किलोमीटर दक्षिणपूर्व (SE) में था. भूकंप भारतीय समयानुसार 12:06 PM बजे सतह से 90 किलोमीटर की गहराई में आया.

भूकंप के झटके निम्नलिखित इलाकों में महसूस किए गए:

