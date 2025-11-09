भूकंप के झटके से हिला Andaman and Nicobar, रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता मापी गई

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रबिवार दोपहर Diglipur में Andaman and Nicobar island के निकट रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए.

एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र Diglipur, Andaman and Nicobar island, India से 126 किलोमीटर दक्षिणपूर्व (SE) में था. भूकंप भारतीय समयानुसार 12:06 PM बजे सतह से 90 किलोमीटर की गहराई में आया.

भूकंप के झटके निम्नलिखित इलाकों में महसूस किए गए:



