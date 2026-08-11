Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: संसद के मॉनसून सत्र के आखि‍री सप्‍ताह के अब केवल तीन दिन बचे हैं. सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी. इससे पहले संसद परिसर में गहमा-गहमी शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा,"झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो. उन पर जिस तरह से अत्याचार किया गया ये राहुल गांधी की सोच दिखाती है कि उनके समर्थक राज्य में कैसे युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते हैं गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं."



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