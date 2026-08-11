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23 minutes ago

Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates:  संसद के मॉनसून सत्र के आखि‍री सप्‍ताह के अब केवल तीन दिन बचे हैं. सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी. इससे पहले संसद परिसर में गहमा-गहमी शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा,"झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो. उन पर जिस तरह से अत्याचार किया गया ये राहुल गांधी की सोच दिखाती है कि उनके समर्थक राज्य में कैसे युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते हैं गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं."
 

LIVE Updates...

Aug 11, 2026 14:33 (IST)
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Monsoon Session LIVE: राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा- राहुल गांधी अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने एनडीटीवी से कहा, राहुल गांधी लगातार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं. उन्हें आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है. उन्‍होंने कहा क‍ि राहुल गांधी और कांग्रेस चर्चा नहीं चाहते. वह सिर्फ छात्र आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं. 
 

Aug 11, 2026 14:33 (IST)
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Parliament Monsoon Session LIVE: पवन खेड़ा ने कहा- गृह मंत्री डरे हुए हैं

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, यह भगोड़ा गृह मंत्री हैं. ''हमने आज दोनों सदनों में फिर अपनी तीन मांगे रखी हैं, लेकिन गृह मंत्री छात्रों पर हुई कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है.'' उन्‍होंने कहा क‍ि गृह मंत्री डरे हुए हैं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं.
 

Aug 11, 2026 12:51 (IST)
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Parliament Monsoon Session LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्न काल शुरू

राज्‍य सभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्न काल शुरू हो गया है. राज्‍य सभा चेयरमैन ने कहा क‍ि राज्यों से जुड़े मुद्दों को उठाने की मांग की गई है,  लेकिन मैंने इसे स्वीकृति नहीं दिया है. 

Aug 11, 2026 11:20 (IST)
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Parliament Monsoon Session LIVE: व‍िपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर क‍िया विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चंदे की चोरी को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया. 
 

Aug 11, 2026 11:18 (IST)
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Lok Sabha LIVE Updates: प्रि‍यंका ने कहा- पहली बार देखा है कि सरकार के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं.

एनडीए सांसदों के व‍िरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, ''पहली बार देखा है कि सरकार के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने इतना तो उन्हें मजबूर कर दिया है. अब आएं बयान दें.''

Aug 11, 2026 11:15 (IST)
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Lok Sabha LIVE Updates: रविशंकर प्रसाद ने कहा- ये राहुल गांधी का दोहरा मापदंड है

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, "इतने दिन से हल्ला कर रहे थे और सदन नहीं चलने दे रहे हैं अब क्या हुआ आपके झापखंड में छात्रों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले और बच्चे CBI जांच की मांग कर रहे हैं तो राहुल गांधी इस पर चुप हैं. ये राहुल गांधी का दोहरा मापदंड है"

Aug 11, 2026 11:14 (IST)
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Monsoon Session 2026 LIVE: सुधांशु त्रिवेदी का राहुल पर न‍िशाना

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "इनके पास कोई रणनीति नहीं है उनका उद्देश्य सदन में चर्चा करना नहीं है. अब जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं तो राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं हैं. राहुल गांधी को सदन में आकर सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए"

Aug 11, 2026 11:07 (IST)
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Monsoon Session 2026 LIVE: प्रि‍यंका ने कहा- राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले हैं

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंचीं. एनडीए सांसदों द्वारा विपक्ष के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन और उन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने कहा, "राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले हैं.'' 

Aug 11, 2026 11:04 (IST)
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Parliament LIVE: कंगना रनौत ने कहा- राहुल गांधी ने चर्चा करने से मना कर द‍िया है

संसद पर‍िसर में मार्च में शामि‍ल भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा क‍ि राहुल गांधी ने चर्चा करने से मना कर दिया है. पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच विरोध पर उन्हें चर्चा करनी है, लेकिन जब इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया. वे देश को धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी सदन चलने नहीं दे रहे हैं.

Aug 11, 2026 10:58 (IST)
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Lok Sabha LIVE Updates: NDA सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर क‍िया मार्च

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में NDA सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया. 

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