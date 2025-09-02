Delhi NCR Schools Closed :बारिश के चलते नोएडा और गाजियाबाद में 3 तारीख को स्कूल बंद

दिल्ली-एनसीआर में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को. स्थिति को देखते हुए नोएडा- गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बुधवार, 3 सितंबर 2025 को जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

School Closed : 3 सितंबर तक छुट्टी घोषित

हरियाणा के झज्जर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झज्जर की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 सितंबर 2025 को छुट्टी घोषित कर दी गई है. यह आदेश बहादुरगढ़ सहित झज्जर जिले के सभी उपमंडलों और ब्लॉकों में लागू रहेगा.

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

उत्तराखंड के कई जिलों में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है.

वहीं, मौसम विभाग के मुताबिकस दिल्ली-एनसीआर में आने वाले चार-पांच दिनों तक रुक-रुककर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें जारी रहेंगी. बारिश का सबसे बड़ा असर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर पड़ा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता अति उत्तम श्रेणी में पहुंच गई है.

मौसम विभाग का कहना है कि 3 से लेकर 6 सितंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इन दिनों अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.