School Closed: दिल्ली और बिहार में आज स्कूल खुले हैं या बंद? देखें किस राज्य ने बढ़ाई छुट्टियां

दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं. दिल्ली के सभी स्कूलों में एक जनवरी से विंटर वेकेशन शुरू हुए थे. जो कि आज खत्म हो गए हैं. दूसरी और कई राज्यों में ठंड को देखते हुए विंटर वेकेशन बढ़ा दी है. झारखंड के रांची और जमशेदपुर में मौजूदा कोल्ड वेव की स्थिति को देखते हुए स्कूल 6 जनवरी तक बंद रहेंगे. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है और अगले आदेश तक रांची को ‘येलो' अलर्ट पर रखा गया है. ऐसे में रांची और जमशेदपुर जिलों में चल रहे सभी सरकारी, गैर-सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में KG से क्लास 12 तक की क्लास में एकेडमिक एक्टिविटी 6 जनवरी तक स्थगित कर दी गई हैं. यानी अब रांची और जमशेदपुर में स्कूल 7 जनवरी से खुलेंगे.

बिहार में कब खुलेंगे स्कूल

पटना जिले के सभी सरकारी, निजी और आंगनबाड़ी केंद्र 8 जनवरी तक बंद रहेंगे. इससे पहले जिला प्रशासन ने केवल 5वीं तक के स्कूलों को ही बंद करने का आदेश दिया था. लेकिन अब ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने को कहा है.

यूपी में कब खुलेंगे स्कूल

कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के स्कूलों की भी छुट्टी बढ़ा दी गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे. यानी यूपी में अब कल यानी मंलवार से स्कूल खुलेंगे. वहीं कक्षा 8 तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 15 जनवरी को खुलेंगे.

राजस्थान में स्कूल कब शुरू होंगे

राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे. वहीं जयपुर में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तकछुट्टियों की घोषणा की है.