दुबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 13 हजार करोड़ के ड्रग्स मामले में आरोपी ऋतिक बजाज को दबोचा

ड्रग्‍स के काले कारोबार में लिप्‍त एक बड़े आरोपी को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दुबई पुलिस ने 13 हजार करोड़ रुपए के ड्रग्‍स मामले में आरोपी ऋतिक बजाज को पकड़ा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सूत्रों ने बताया कि ऋतिक बजाज को थाइलैंड से दुबई आते ही दुबई पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया. उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब दुबई पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुजरात से 13 हजार करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी थी. साथ ही 50 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा भी पकड़ा गया था.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी. इनमें से एक आरोपी ऋतिक बजाज भी है.

वीरेन्द्र बसोया है सिंडिकेट का मास्‍टरमाइंड

इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर वीरेन्द्र बसोया है, जो इस समय दुबई में है. इंटरपोल ने उसके बेटे ऋषभ बसोया के खिलाफ भी इसी मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है.

भारतीय एजेंसियां दुबई पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है.

13 हजार करोड़ रुपए की ड्रग्‍स की थी बरामद

बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में पिछले साल अक्‍टूबर में गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी के दौरान 518 किलो कोकीन बरामद की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत करीब 5 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है. पिछली बरामदगी को मिलाकर अब तक दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुल 1,289 किलो कोकीन और थाईलैंड से आया हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद किया था, जिसकी कुल कीमत करीब 13 हजार करोड़ रुपये है.