यूएई के इस शहर में बसता है 'दूसरा भारत', नई दिल्ली शहर से ज्यादा करीब 20 लाख आबादी

एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दो शहरों दुबई और आबुधाबी में हो रहा है. ये दोनों यूएई के सबसे बड़े शहरों में से हैं, जिसमें आबुधाबी राजधानी है. वहीं दुबई दुनिया में पर्यटकों के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में यूएई ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं. संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी करीब 1 करोड़ 10 लाख है, इसमें करीब 43 लाख भारतीय हैं. यानी करीब 40 फीसदी आबादी भारतीयों की है. इनमें से सबसे ज्यादा भारतीय आबूधाबी और दुबई में ही रहते हैं. इन दोनों शहरों के अलावा यूएई के 5 और एमिरेट्स (शहर) हैं, जहां भारतीय रहते हैं.

यूएई में भारतीय दूतावास की जानकारी के मुताबिक, यूएई में रहने वाले भारतीयों में 90 फीसदी कामकाज के सिलसिले में वहां हैं, जबकि 10 फीसदी उनके परिवार वाले हैं. इनमें सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के चार राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग हैं. उसके बाद यूपी, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों के बाशिंदे भी संयुक्त अरब अमीरात में रोजी-रोटी के लिए जीवनयापन कर रहे हैं.

यूएई में 1970 और 1980 के दशक में वहां रहने वाले भारतीयों में 85 से 90 फीसदी कामगार वर्ग से जुड़े थे, जो कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री और घरेलू कामकाज करते थे. इसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक से लेकर सुपरवाइजर्स तक शामिल थे. लेकिन आज यूएई में काम कर रहे भारतीयों में 35 फीसदी व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं, जो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर से लेकर बिजनेसमैन तक हैं, जो बदलती तस्वीर का उदाहरण है.

आबुधाबी में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं, जो शहर की आबादी के करीब 20 फीसदी है. इसमें करीब 11 लाख केरल और 5 लाख तमिलनाडु से ही हैं.अबू धाबी में घूमने के लिए शेख जायद ग्रैंड मस्जिद, अमीरात पैलेस, लोवर अबू धाबी, यास द्वीप (फेरारी वर्ल्ड, सीवर्ल्ड और वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड), बीएपीएस हिंदू मंदिर दर्शनीय स्थल हैं. इसके अलावा कसर अल होसन और अल ऐन हेरिटेज विलेज जैसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी हैं. अमीरात पैलेस एक आलीशान होटल है जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. अबू धाबी कोर्निच (Abu Dhabi Corniche) सुंदर समुद्री बीच है.

दुबई में 36 लाख की आबादी में 200 से अधिक देशों के लोग रहते हैं. इसमें करीब 20 लाख भारतीय हैं. सुपरस्टार शाहरुख खान समेत कई भारतीय सेलेब्रिटी का वहां अपना घर है. दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है. दुबई फाउंटेन नाम का म्यूजिक फाउंटेन है. दुबई मॉल और दुबई मिरेकल गार्डन और डेजर्ट सफारी जैसी जगहें हैं. दुबई फ्रेम, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर और दुबई क्रीक जैसी दर्शनीय जगहें भी हैं. दुबई फ्रेम एक विशालकाय ढांचा है जो दुबई के पुराने और नए शहरों के बीच एक पुल का काम करता है.

दुबई में भारतीय अरबपतियों की बात करें तो लैंडमार्क ग्रुप के मिकी जगतियानी , लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के यूसुफ अली, जीईएमएस एजुकेशन के सनी वर्की, पिल्लई ग्रुप के रवि पिल्लई , जंबो ग्रुप का छाबड़िया परिवार, जशनमल ग्रुप के टोनी जशनमल और जॉय अलुक्कास ज्वेलरी के जॉय अलुक्कास शामिल हैं. डेन्यूब ग्रुप के रिजवान साजन, एस्टर डीएम हेल्थकेयर के आज़ाद मूपेन, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप के रमेश रामकृष्णन और वीपीएस हेल्थ केयर के शमशीर वायलिल भी दुबई में भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में शुमार हैं. थुंबे मोइदीन की गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी यूएई में हायर एजुकेशन में चमकता सितारा है. 68 से ज़्यादा देशों के छात्र इसके कैंपस में पढ़ते हैं. दुबई इस्लामिक बैंक के ग्रुप सीईओ अदनान चिलवान और स्काईलाइन यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष कमल पुरी भी प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है.