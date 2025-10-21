विज्ञापन
10 करोड़ के लाखों चाइनीज पटाखे जब्त, दिवाली के बीच एजेंसियों ने बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़

वित्त मंत्रालय की एजेंसियों ने अभियान चलाकर चाइनीज पटाखों की बड़ी खेप को जब्त किया है. ऐसे अवैध पटाखों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है.

नई दिल्ली:

दिवाली त्योहार के बीच एजेंसियों ने 10 करोड़ रुपये मूल्य के लाखों चाइनीज पटाखे जब्त कर बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. राजस्व खुफिया महानिदेशालय (DRI) ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत करीब 10 करोड़ के 1.30 लाख चीनी मूल के पटाखों और फायरवर्क्स जब्त किए हैं. राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत में चाइनीज पटाखों और fireworks के अवैध आयात से जुड़े एक तस्करी के प्रयास का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है.

वित्त मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक, इस ऑपरेशन के दौरान DRI अफसरों ने न्हावा शेवा (Nhava Sheva) बंदरगाह पर चीन से आईसीडी अंकलेश्वर जाने वाले एक कंटेनर को पकड़ा. जिसमें कपड़े थे, लेकिन गहराई से जांच की गई तो कपड़ों की एक ऊपरी परत के नीचे 46,640 पटाखे छिपे पाए गए थे. 4.82 करोड़ मूल्य की इस पूरी खेप जब्त किया गया.

जांच के बाद तस्करी गिरोह का खुलासा करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए. एक संदिग्ध को वेरावल, गुजरात से गिरफ्तार किया गया. विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) के ITC (HS) Classification के तहत पटाखों के आयात पर अंकुश है. इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से वैध लाइसेंस लेना जरूरी है. ऐसे जोखिम भरे सामानों का अवैध आयात राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए बड़ा खतरा है.

पिछले रविवार को ही राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत तूतीकोरिन बंदरगाह पर 5.01 करोड़ रुपये मूल्य के 83,520 चीनी पटाखों की तस्करी की एक और कोशिश को नाकाम किया था.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, पटाखों के अवैध आयात को रोकने के लिए एक सक्रिय प्रयास के तहत, डीआरआई ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर चालीस फुट के दो कंटेनर पकड़े. इन कंटेनरों में 83,520 चीनी पटाखे पाए गए, जिन्हें इंजीनियरिंग सामान बताकर गलत तरीके से आयात किया गया थाय 5.01 करोड़ रुपये मूल्य के इस प्रतिबंधित सामान को सिलिकॉन सीलेंट गन के कवर कार्गो के साथ जब्त कर लिया गया.

