अदाणी यूनिवर्सिटी में डॉ.प्रीति अदाणी ने कहा, भारत का उद्देश्यपूर्ण उत्थान छात्रों की जिम्मेदारी

अदाणी यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में प्रेसिडेंट डॉ. प्रीति अदाणी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का अगला दशक ज्यादा निर्माण का नहीं, बल्कि ज्यादा बेहतर निर्माण का है.

  • अदाणी यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में एमबीए और एमटेक के 87 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं
  • प्रेसिडेंट डॉ. प्रीति अदाणी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मानव कल्याण का टूल बनाने और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जोर दिया
  • उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का अगला दशक ज्यादा निर्माण का नहीं, बल्कि ज्यादा बेहतर निर्माण का है
अहमदाबाद की अदाणी यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित हुआ. इस दौरान एमबीए (इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट) के 79 छात्रों और एमटेक (कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट) के 8 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं. 3 मेधावी छात्रों को पदक से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट और अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी ने बदलते भारत में छात्रों की भूमिका को रेखांकित किया. 

'मानव कल्याण का टूल बने इन्फ्रास्ट्रक्चर'

डॉ. प्रीति अदाणी ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें देशवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को महज बिजनेस एसेट से आगे बढ़कर मानव कल्याण का एक टूल बनना होगा. प्रगति को अब केवल स्पीड, स्केल या एफिशिएंसी से नहीं बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि हमारे नागरिक कितनी अच्छी तरह रहते हैं. 

क्वालिटी ऑफ लाइफ को आकार दें छात्र

उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का अगला दशक ज्यादा निर्माण का नहीं, बल्कि ज्यादा बेहतर निर्माण का है. ऐसे में नई पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ऐसे सिस्टम बनाएं जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा और अवसर प्रदान करें. अदाणी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर रहा है. जहां ईज ऑफ लिविंग एक शुरुआती बिंदु है, वहीं अब भारत का ध्यान क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जा रहा है और छात्रों की नई पीढ़ी को इसे आकार देना होगा.

छात्रों से आह्वान, भारत को हमेशा दिल में रखें 

उन्होंने छात्रों से कहा कि शैक्षणिक योग्यताएं नए दरवाजे खोलती हैं, लेकिन चरित्र, जिज्ञासा और लचीलापन तय करता है कि वे कितनी दूर रास्ता तय कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि सफलता केवल डिग्री या पद से नहीं बल्कि ईमानदारी, करुणा और साहस के साथ लीक से हटकर सोचने से तय होगी. उन्होंने छात्रों से हमेशा भारत को अपने दिल में रखने और अपने कार्यों से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान किया. प्रीति अदाणी ने अदाणी यूनिवर्सिटी का भारत की समृद्ध शैक्षिक विरासत को आधुनिक तकनीक और वैश्विक मानकों से जोड़ने वाला नया सस्टेनेबल वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाने का विजन भी दोहराया. 

डॉ. प्रीति अदाणी ने क्वालकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट सैवी एस. सोइन को सम्मानित किया.

एडवांस टेक्नोलोजी में आगे बढ़ रहा भारतः सोइन

दीक्षांत समारोह में क्वालकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट सैवी एस. सोइन ने एडवांस टेक्नोलोजी में भारत के तेजी से बढ़ते नेतृत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर, एआई, मोबिलिटी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे एडवांस टेक्नोलोजी में तेजी से अपनी लीडरशिप मजबूत कर रहा है. ऐसे में इंडस्ट्री और शैक्षिक जगत के बीच साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. 

उन्होंने कहा कि अदाणी यूनिवर्सिटी का विजन ग्रेजुएट्स को न सिर्फ इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए बल्कि देश की असल चुनौतियों को इनोवेशन और ग्लोबल विजन के साथ समाधान देने के लिए तैयार कर रहा है. उन्होंने छात्रों को निरंतर सीखने, एथिकल लीडरशिप और सस्टेनेबिलिटी जैसे गुण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया. 

