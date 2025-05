अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी (Dr Priti Adani) को दूसरी बार डॉक्‍टरेट की उपाधि से सम्‍मानित किया गया. महाराष्‍ट्र के वर्धा स्थित दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (Datta Meghe Institute of Higher Education & Research) ने अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए यह उपाधि प्रदान की गई. डॉ. प्रीति अदाणी को संस्थान के 16वें दीक्षांत समारोह के दौरान DMIHER के चांसलर दत्ता मेघे द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया, जहां उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था.

अदाणी फाउंडेशन की अध्‍यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने यह सम्‍मान ग्रहण करते हुए कहा कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है. यह मेरी मूल धारणा 'सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्‍मा है' को दृढ़ता से पुष्ट करता है.

