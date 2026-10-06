क्या दोमुंहे इंसान हैं, तमिलनाडु के चुनाव पर क्यों चुप हैं; राहुल गांधी पर SIR को लेकर खूब बरसी DMK

तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने के बाद से कांग्रेस और द्रमुक (DMK) में तनातनी चल रही है. अब यह तनातनी मुद्दों को लेकर भी दिखने लगी है. एक तरफ कांग्रेस जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ हमलावर है. इसे लेकर अब द्रमुक कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. द्रमुक ने तमिलनाडु के चुनाव का मुद्दा नहीं उठाने पर राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं.

द्रमुक प्रवक्ता सरावनन अन्नादुरई ने X पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि तमिलनाडु में SIR के जरिए डिलीट हुए वोटों पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या है?

द्रमुक ने क्या कहा?

अन्नादुरई ने X पर लिखा, 'तमिलनाडु में SIR से डिलीट हुए वोटों पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या है? राहुल गांधी खरगे जी के उस बयान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि SIR के बाद चुनी गई सभी राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाना चाहिए?'

उन्होंने मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ को भी टैग किया और राहुल गांधी पर सवाल उठाए. उन्होंने सवाल उठाया कि 'क्या वे तमिलनाडु में SIR के बारे में सीएम विजय से बात करने से डरते हैं?'

अन्नादुरई ने कहा कि 'कितने दोमुंहे इंसान हैं? जो एक बार घटिया हरकत करता है, वह हमेशा वैसा ही करता है.'

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खरगे ने रखीं हैं तीन मांगें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को अपनी तीन मांगें बताई थीं. उन्होंने कहा था, 'कांग्रेस की तीन मांगें हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पहली- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा. दूसरी- SIR को रद्द करना. तीसरी- बैलेट पेपर पर चुनाव कराना.'

उन्होंने X पर लिखा कि 'देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया ब्लॉक के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर है.'

खरगे ने मांग की कि सरकारें भंग की जाएं और बैलेट पर चुनाव कराए जाएं. उन्होंने कहा कि SIR के जरिए देश को बर्बाद किया जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है.

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