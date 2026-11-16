सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में पहुंचे भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, चुनाव से पहले चौंकाया

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल भाजपा में हैं, लेकिन सोमवार को उन्होंने चौंका दिया. वह सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंच गए. उनकी अचानक हुई मौजूदगी से हर कोई चौंक गया और राजनीतिक समीकरणों को लेकर कयास लगाए जाने लगे. कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी एक बार इशारों में नाराजगी जता चुके हैं. इसी साल सितंबर में उन्होंने कहा था कि भाजपा में उनसे कोई भी पंजाब के मामलों में सलाह नहीं लेता है, जबकि वह काफी सीनियर नेता हैं और राज्य की सियासत में 60 साल का अनुभव रखते हैं.

अमरिंदर सिंह ने कहा था, 'मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल पंजाब की राजनीति में बिताए हैं. मैं अकेला नहीं हूं. मेरे बहुत से साथी हैं. इन सालों में हमने पंजाब में कई तरह के हालात देखे हैं. लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वे हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे.' कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान को उनकी नाराजगी के तौर पर देखा गया था. वह पिछले कुछ दिनों से किसी बड़े आयोजन में भी नहीं देखे गए हैं. ऐसे में लगातार चर्चा रही है कि क्या उनका मन बदल रहा है. अब चुनाव से पहले सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में पहुंचने से फिर से कयास तेज हैं.

उनका कहना था कि मैं यहां उपलब्ध हूं और अपने विचार जाहिर करना चाहता हूं. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि मेरे बयान का कोई गलत अर्थ न निकाला जाए. उनका कहना था कि मैंने पहले भी दल बदले हैं और फिर कांग्रेस में लौट आया था. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अभी किसी दल को छोड़ने जा रहा हूं या किसी और का हिस्सा बनना है. फिर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सोनिया गांधी के इवेंट पहुंचने के अपने मायने हैं और आने वाले कुछ दिनों में वह कोई राजनीतिक फैसला भी ले सकते हैं.

हामिद अंसारी, फारूक अब्दुल्ला समेत कौन-कौन पहुंचा

बता दें कि सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद हैं. कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तो लगभग सभी सदस्य मौजूद हैं. इसके अलावा राहुल गांधी भी हैं. तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं. बड़े चेहरों में जनार्दन द्विवेदी, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला, हामिद अंसारी, अशोक गहलोत, मोंटेक सिंह अहलूवालिया शामिल हैं.