LIVE: अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली! CM योगी ने खींचा प्रभु श्रीराम का रथ, राम की पैड़ी में जलाए गए दीये

भारत में दिवाली की धूम है. देश का कोना-कोना रोशन है. प्रभु श्रीराम की अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है. बुधवार को छोटी दिवाली के मौके पर राम मंदिर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है. इस बार सरयू नदी के तट पर 25 लाख दीये जलाए जाने हैं, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. योगी आदित्यनाथ ने पहला दीया जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की. फिर राम की पैड़ी में दीये जलाए गए.

कार्यक्रम की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण बने कलाकरों को पुष्पक विमान में लेकर पहुंचे. CM ने उनका स्वागत किया. फिर प्रभु श्रीराम, सीता माता और लक्ष्मण रथ पर सवार हुए. CM योगी ने श्रीराम का रथ खींचा. रथ के रामकथा पार्क पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जयगान किया. जय श्रीराम के नारे लगते रहे."

योगी ने राम-सीता और लक्ष्मण की आरती उतारी और राज तिलक किया. इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने रामंदिर में विशेष पूजा-अर्चना भी की. फिर योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया.

Ayodhya: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Deputy CMs Brajesh Pathak and Keshav Prasad Maurya pull the chariot carrying artists portraying Lord Ram, Sita and Lakshman, as part of Diwali Celebrations in Ayodhya

500 ​​साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में विराजमान हुए रामलला

सीएम योगी ने कहा, "हजारों साल पहले 14 साल के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन और रामराज्य की शुरुआत की याद में भारतभर में भक्तों ने अपने घरों को दीपों की मालाओं से सजाकर इस त्योहार को मनाना शुरू किया था. इस साल की दिवाली ऐतिहासिक है, क्योंकि 500 ​​साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्रीरामलला अपने धाम में विराजमान हुए हैं."

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath offers prayers at Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya



Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Deputy CM Brajesh Pathak are also present.

मथुरा-काशी दिखनी चाहिए अयोध्या जैसी दिवाली

CM योगी ने कहा कि ये दीप जो आपके द्वारा जलाए जाएंगे, वो केवल दीप नहीं हैं. ये सनातन धर्म का विश्वास है. अयोध्या वासियों का आगे आना होगा. अयोध्या जैसी दिवाली मथुरा-काशी दिखनी चाहिए.

Uttar Pradesh: Lakhs of diyas illuminated along the banks of the Saryu River in Ayodhya as part of the grand Deepotsav celebration here.



दिवाली पर रामलला का पीतांबरी श्रृंगार

राम मंदिर में पहली दिवाली पर रामलला का पीतांबरी श्रृंगार होगा. उन्हें पीले सिल्क की धोती और रेशमी कढ़ाई वाले कपड़े पहनाए जाएंगे. रामलला को कई लड़ियों की माला और गहने भी पहनाए जाएंगे. गुरुवार को दिवाली होने की वजह से भी रामलला पीले वस्त्र में अपने भक्तों को दर्शन देंगे.

अयोध्या के दीपोत्सव में क्या है खास:-

-अयोध्या के दीपोत्सव में रामकथा के प्रसंगों पर 11 रथों पर झांकी सजायी गई हैं.

-इस दौरान 16 राज्यों के 1200 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं.

-10 स्थानों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति 84 कोस के 200 मंदिरों में दीपोत्सव हुआ.

- प्रकाश मार्ग से अयोध्या धाम तक शोभायमान रहा.

-सरयू तट पर 25 लाख दीये जलाए जाएंगे.

-इस दौरान लेज़र शो और लाइटिंग शो भी हो रहा है.