गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर चलवाईं गोलियां! आधी रात हुआ क्या, जानिए

बरेली के सिविल लाइंस इलाके में बॉलीवुड एक्‍ट्रेस दिशा पाटनी के पैतृक घर के बाहर शुक्रवार रात गोलीबारी के मामले में पुलिस छानबीन कर रही है. पुलिस ने सीनियर अधिकारियों के नेतृत्‍व में 5 टीमें बनाई हैं. कथित तौर पर इस हमले की जिम्‍मेदारी गैंगस्‍टर गोल्‍डी बरार ने ली है. बरेली के सीनियर एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी. घर के बाहर कई खोखे बरामद किए गए. मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

आधी रात आखिर हुआ क्‍या?

सिविल लाइंस इलाके के विला नंबर 40 स्थित पाटनी परिवार के घर के बाहर जब गोलीबारी हुई तो घर में उस वक्त दिशा पाटनी के पिता एवं सेवानिवृत डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी, मां और मेजर बहन खुशबू पाटनी मौजूद थीं.

दिशा और खुशबू पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने घटना के बारे में बताया कि आधी रात उनके घर पर 8-10 राउंड फायरिंग की गई थी. उन्‍होंने कहा, 'फायरिंग से हम सब दहशत में थे. मेरी नींद भी खुल गई थी. बाहर आने की कोशिश भी की थी, जैसे तैसे आड़ लेकर हम बचे.'

उन्‍होंने कहा, 'पुलिस ने सबसे पहले हमारी सुरक्षा की है. घर के बाहर गार्ड्स लगे हुए हैं. पीछे पुलिस खड़ी है. पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती. जबसे पुलिस को पता चला है, तबसे लगातार काम कर रही है.' उन्‍होंने कहा, 'ये योगी जी का ये प्रदेश है. इस तरह की गुंडागर्दी पर पूरी लगाम लगाई जाए.'

पुलिस ने जारी किया अलर्ट

एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गैगस्टर गोल्डी बरार के नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. उन्‍होंने बताया कि वो खुद पाटनी परिवार से मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि उनको पुलिस पुलिस सुरक्षा देगी. पुलिस तैनात कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार फायरिंग के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरी पोस्ट वायरल हुई. इसमें लिखा गया कि खुश्बु पाटनी और दिशा पाटनी ने संतों का अपमान किया था. यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार जान से मार देंगे. पोस्ट में कई गैंगस्टरों को भी टैग किया गया.

