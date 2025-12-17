महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत: कैबिनेट में धनंजय मुंडे की हो सकती है वापसी, माणिकराव कोकाटे की छुट्टी तय?

महाराष्ट्र की महायुति सरकार और खासकर अजित पवार गुट में आने वाले दिनों में बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है.सूत्रों के मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामले में सजा बरकरार रहने के बाद विवादों में घिरे मंत्री माणिकराव कोकाटे की कैबिनेट से विदाई लगभग तय मानी जा रही है. उनकी जगह अजित पवार अपने सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली ओबीसी चेहरे धनंजय मुंडे को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी में हैं. फडणवीस कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच बुधवार को धनंजय मुंडे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई.

सूत्रों के अनुसार विवादों में चल रहे मंत्री माणिकराव कोकाटे को कैबिनेट से हटाया जा सकता है और उनकी जगह धनंजय मुंडे को शामिल किया जा सकता है.भ्रष्टाचार मामले में सजा बरकरार रहने के बाद अजित पवार पर कोकाटे का इस्तीफा लेने का भारी दबाव है. छगन भुजबल के खराब स्वास्थ्य और धनंजय मुंडे के प्रभावशाली ओबीसी नेतृत्व को देखते हुए अजित पवार पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी में हैं. सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को आरोपी बनाए जाने के बाद विपक्ष के तेज हमलों और दबाव के चलते मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा था.

आपको बता दें कि धनंजय मुंडे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मार्च 2025 में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के खराब स्वास्थ्य के बीच पार्टी के मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में मुंडे की वापसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में मंथन तेज हो गया है.