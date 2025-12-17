विज्ञापन
'माफी नहीं मांगूंगा', ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से सियासी भूचाल, BJP बोली- कांग्रेस का DNA ही सेना विरोधी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ सैन्य मुकाबले के पहले ही दिन भारत की हार हुई थी और भारतीय विमानों को मार गिराया गया था.

'माफी का सवाल ही नहीं', 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से बढ़ा सियासी तनाव (फाइल फोटो)
Delhi News: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर झुकने से साफ इनकार कर दिया है. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए चव्हाण ने दो टूक कहा, 'मैं माफी नहीं मांगूंगा. मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और खेद जताने की कोई जरूरत नहीं है.' चव्हाण के इस रुख ने उस आग में घी डालने का काम किया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) संसद के चालू सत्र में कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

क्या कहा था पृथ्वीराज चव्हाण ने?

हाल ही में पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की "हार" हुई थी. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने पहले दिन भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया था, जिसके कारण भारतीय वायु सेना (IAF) पूरी तरह ग्राउंडेड हो गई थी. आज सुबह अपने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा, 'मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता. लेकिन माफी नहीं मांगूंगा. इसकी कोई जरूरत नहीं है.'

'सेना का अपमान कांग्रेस की पहचान'

चव्हाण के इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा नेताओं ने इसे 'राष्ट्रविरोधी' और 'पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा' को बढ़ावा देने वाला बताया है.

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, 'सेना का अपमान करना कांग्रेस का हॉलमार्क बन गया है. यह सिर्फ चव्हाण का बयान नहीं है, यह राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है. यही कारण है कि पार्टी ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती.'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'सेना के शौर्य को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है. जो लोग ऐसा करते हैं, वे राष्ट्रहित के बारे में कभी नहीं सोच सकते.'

सांसद और पूर्व DGP बृज लाल ने कहा, 'कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रही है. जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो भारत का अपमान करते हैं. जनता इन्हें सबक सिखाएगी.'

कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, 'हमारी सेना पर हमें गर्व'

विवाद बढ़ता देख कांग्रेस पार्टी ने चव्हाण के बयान से खुद को अलग कर लिया है. झारखंड से सांसद सुखदेव भगत ने कहा, 'पृथ्वीराज चव्हाण ही अपने सूत्रों का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सेना पर गर्व है. कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ है.' वहीं, प्रमोद तिवारी ने सेना की तारीफ तो की, लेकिन तंज कसते हुए याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में हमारी सेना विश्वविजेता रही है.

क्या है 'ऑपरेशन सिंदूर' की हकीकत?

ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई थी. उस वक्त भारत ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अक्टूबर में स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया. भारत ने पाकिस्तान के कम से कम चार लड़ाकू विमान (F-16 और J-17) मार गिराए और उनके रडार सिस्टम व रनवे को तबाह कर दिया. हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के रफाल विमान को गिराया है. लेकिन एयर चीफ मार्शल ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने वाला प्रोपेगेंडा' करार दिया था. पाकिस्तान आज तक अपने दावों का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है.

