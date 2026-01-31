भगवान जगन्नाथ का ऐसा मनमोहक रूप, Viral Video को देख हर किसी के मुंह से निकला 'जय जगन्नाथ'

विज्ञापन
ये हैं बेंगलुरु के मूर्ति कलाकार कल्याण एस राठौड़, जिनकी बनाई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. कल्याण एस राठौड़ के द्वारा बनाया गया ये एक कंटेपररी स्कल्पचर है, जो आमतौर पर बनती आई जगन्नाथ की मूर्तियों से बिल्कुल अलग है. 

ये जगन्नाथ मूर्ति देखने में बेहद आकर्षक है जिसे रीसायकल और स्क्रैप मटीरियल का उपयोग कर बनाया गया है. यानी ये कलाकृति परंपरा और आधुनिक कला का खूबसूरत संगम है. इस मूर्ति में उन्होंने भगवान जगन्नाथ के पारंपरिक स्वरूप को नए अंदाज़ में पेश किया है, जिससे यह कला प्रेमियों और श्रद्धालुओं दोनों को खूब पसंद आ रही है. 

यह मूर्ति भक्ति, रचनात्मकता और सस्टेनेबल सोच का बेहतरीन उदाहरण है. कल्याण एस राठौड़ की यह कृति साबित करती है कि आस्था केवल पारंपरिक रूपों तक सीमित नहीं होती, बल्कि समय के साथ नए विचारों और तकनीकों के जरिए दिखाई जा सकती है.

इसी वजह से उनकी की रील को 28 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया. इतना ही नहीं कल्याण एस राठौड़ की इस वीडियो को 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. ये उनकी एकलौती मिलियन व्यूज़ वाली वीडियो नहीं बल्कि कल्याण एस राठौड़ की बनाई लगभग सभी कलाकृतियों को इतने ही करोड़ों में प्यार मिलता है. 

