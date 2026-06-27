'हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं...', एक ही फ्लाइट में सफर करते दिखे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र में जारी सियासी भूचाल के बीच शुक्रवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कुछ देर के लिए सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये चल क्या रहा है. दरअसल, ये तस्वीर थी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे की. ये दोनों नेता एक ही फ्लाइट में एक साथ सफर करते हुए दिखे. इस तस्वीर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में कुछ देर के लिए ही लेकिन चर्चा जरूर शुरू हो गई होगी कि आखिर ये चल क्या रहा है. BJP MLC प्रसाद लाड ने इस तस्वीर पर टिप्पणी देते हुए कहा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं.

फ्लाइट से जो तस्वीर सामने आई है उसमें शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत देवेंद्र फडणवीस के पीछे वाली सीट पर बैठे दिख रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की ये तस्वीर मुंबई से नागपुर जाने वाली फ्लाइट की बताई जा रही है. उद्धव ठाकरे के साथ ही संजय राउत भी सफर कर रहे थे.अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उद्धव ठाकरे बागी सांसदों के इलाके में होने वाली अपनी रैली के लिए नागपुर जा रहे थे. वहीं, सीएम देवेंद्र फडणवीस का वीकेंड पर अपन गृह शहर नागपुर पहुंचने का कार्यक्रम था.

महायुति गठबंधन की अगुवाई करने वाली BJP ने इस घटना के किसी भी राजनीतिक मतलब को कम करके दिखाने की कोशिश की. BJP MLC प्रसाद लाड ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को बताया कि उन्हें इस साझा यात्रा से ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उद्धव ठाकरे ने आम कमर्शियल फ़्लाइट चुनी.

लाड ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस नियमित रूप से मुंबई और नागपुर के बीच हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, इसलिए उनकी यात्रा में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नेताओं को दुश्मन नहीं बनाती. लाड ने कहा कि हालांकि हम राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं. हम आपस में सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हैं. लाड ने याद दिलाया कि BJP और शिवसेना (UBT) के बीच तनाव के बावजूद उद्धव ठाकरे और उनका परिवार उनकी बेटी की शादी में शामिल हुए थे.

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