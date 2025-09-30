विज्ञापन
विशेष लिंक

Weather Updates: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, क्या विजयदशमी पर भी होगी बारिश

दिल्ली-NCR में बादल, बारिश और हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. तापमान में गिरावट और प्रदूषण स्तर में सुधार से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.

Read Time: 3 mins
Share
Weather Updates: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, क्या विजयदशमी पर भी होगी बारिश
  • दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह से बादल छाए और दोपहर में बारिश हुई
  • तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के शहरों का मौसम सुहाना कर दिया और तापमान कम हुआ
  • भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बारिश से अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट दर्ज हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में मंगलवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया.  सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी. तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का माहौल सुहाना कर दिया. जानकारी के अनुसार कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल सकता है. लगातार चल रही हवाओं ने न सिर्फ तापमान को कम कर दिया है, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी सुधार देखने को मिला है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब से मध्यम श्रेणी में पहुंच गया. हालांकि नवरात्रि के बीच हुई भारी बारिश से जगह-जगह आयोजकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. 

सुबह से छाए हैं बादल, 11 बजे से शुरू हुई बारिश

दिल्ली में मंगलवार सुबह से ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे थे.  नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहे।.कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं ने माहौल को ठंडा कर दिया. अचानक मौसम बदलने से लोग सड़कों पर भीगते दिखे और कई जगहों पर यातायात पर भी असर पड़ा. 

Latest and Breaking News on NDTV

तापमान में गिरावट से लोगों को राहत

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बारिश और हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे है.  इससे पिछले कई दिनों से परेशान कर रही उमस और चुभती धूप से लोगों को काफी राहत मिली. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी हवाओं के कारण आया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

अगले 48 घंटें में और अधिक बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में दिल्ली और NCR के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. तेज हवाएं चलने और आंधी की भी चेतावनी दी गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव मौसमी है और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे ठंडक और बढ़ सकती है. 

ये भी पढ़ें-: मनमोहन सिंह को हराने वाले विजय कुमार मल्होत्रा का वो चुनावी दांव जिसने बदल दी दिल्ली की सियासत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weather Today, Delhi Weather Today Rain
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com