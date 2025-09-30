Weather Updates: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, क्या विजयदशमी पर भी होगी बारिश

दिल्ली-NCR में मंगलवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी. तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का माहौल सुहाना कर दिया. जानकारी के अनुसार कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल सकता है. लगातार चल रही हवाओं ने न सिर्फ तापमान को कम कर दिया है, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी सुधार देखने को मिला है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब से मध्यम श्रेणी में पहुंच गया. हालांकि नवरात्रि के बीच हुई भारी बारिश से जगह-जगह आयोजकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

सुबह से छाए हैं बादल, 11 बजे से शुरू हुई बारिश

दिल्ली में मंगलवार सुबह से ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे थे. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहे।.कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं ने माहौल को ठंडा कर दिया. अचानक मौसम बदलने से लोग सड़कों पर भीगते दिखे और कई जगहों पर यातायात पर भी असर पड़ा.

तापमान में गिरावट से लोगों को राहत

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बारिश और हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे है. इससे पिछले कई दिनों से परेशान कर रही उमस और चुभती धूप से लोगों को काफी राहत मिली. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी हवाओं के कारण आया है.

अगले 48 घंटें में और अधिक बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में दिल्ली और NCR के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. तेज हवाएं चलने और आंधी की भी चेतावनी दी गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव मौसमी है और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे ठंडक और बढ़ सकती है.

