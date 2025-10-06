विज्ञापन
दिल्ली में ठंड की आहट! तापमान में गिरावट, बारिश ने बदला एनसीआर में मौसम का मिजाज, जानिए Weather Update

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार और मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. इस बारिश से तापमान करीब 6 डिग्री तक गिरने की संभावना है, जिससे राजधानी में अक्टूबर की ठंडक की दस्तक महसूस होगी.

  • दिल्ली-एनसीआर में सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है
  • मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है
  • रविवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस था, जो सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दौरान दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. रविवार को जहां अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, वहीं सोमवार को यह गिरकर करीब 28 डिग्री सेल्सियस तक आने का अनुमान है. यानी सीजन की सबसे बड़ी गिरावट.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है जो उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर सक्रिय है. इस सिस्टम के असर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रुक-रुक कर बारिश होगी.

दिल्ली में इस साल हुई है जमकर बारिश

दिल्ली में इस साल का बारिश का ट्रेंड असामान्य रूप से ज्यादा रहा है. मई से सितंबर तक लगभग हर महीने औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई. मई में रिकॉर्ड 186.4 मिमी, जून में 107.1 मिमी (45% अधिक), जुलाई में 259.3 मिमी और अगस्त में 400.1 मिमी बारिश हुई. सितंबर में भी 136.1 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से थोड़ी अधिक थी. अगर मौजूदा स्पेल जारी रहा तो अक्टूबर में कुल बारिश का आंकड़ा 100 मिमी के करीब पहुंच सकता है. जो हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा होगा.

हवा होगी साफ

बारिश से एक ओर राजधानी की हवा साफ होने की उम्मीद है तो दूसरी ओर नमी में बढ़ोतरी होगी. शनिवार को दिल्ली में पीएम2.5 का औसत स्तर राष्ट्रीय मानक से थोड़ा अधिक था. लेकिन, यह पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले काफी कम है, जब यह स्तर 200 µg/m³ से ऊपर पहुंच गया था. मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक धुल जाएंगे, जिससे एयर क्वालिटी में अस्थायी सुधार होगा. हालांकि, बारिश के दौरान आर्द्रता 100% तक जा सकती है जिससे चिपचिपाहट बढ़ेगी.

