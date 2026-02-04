विज्ञापन
4 minutes ago

India U19 vs Afghanistan U19 LIVE Score, 2nd Semi-Final, ICC Under 19 World Cup 2026: फाइनल का टिकट पाने के लिए भारत और अफगानिस्तान की टीम आमने-सामने हैं. अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी शुरू कर दी है और भारत को विकेट की तलाश है. इससे पहले भारत के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया. (Live Scorecard)

टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही, आत्मविश्वास से भरी और हरफनमौला भारतीय टीम आज यहां ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रबल दावेदार होगी. भारत इस इवेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है, जिसने पांच बार (2000, 2008, 2012, 2018, 2022) खिताब जीता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जिसने चार बार ट्रॉफी जीती है. अब भारत रिकॉर्ड छठे खिताब की ओर एक कदम आगे बढ़ाना चाहेगा.

Here are the LIVE Updates of India vs Afghanistan LIVE Score, U19 World Cup 2026 Semifinal

भारत अंडर-19 टीम प्लेइंग 11: भारत U19 (प्लेइंग इलेवन): एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन

उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैसल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, महबूब खान (विकेटकीपर/कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, अब्दुल अजीज, खातिर स्टानिकजई, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई, वहीदुल्लाह जादरान

Feb 04, 2026 13:25 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score, U19 WC 2026 semifinal: अफगानिस्तान ओपनर बेहतरीन अंदाज में

भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के दोनों ओपनर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 23 रन हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के, यहां से टीम इंडिया ब्रेक-थ्रू हासिल करना चाहेगी ताकि अफगानिस्तान को कम टोटल पर रोका जा सके.

अफगानिस्तान 23/0 (5 ओवर)

Feb 04, 2026 13:13 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score: भारत की कसी गेंदबाजी

अफगानिस्तान ने पारी के आगाज के साथ ही संभल कर बल्लेबाजी कर रही है, शुरुआत के 2 ओवर में अफगान ने 10 रन बनाये हैं.

Feb 04, 2026 13:10 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score semifinal: अफगानिस्तान ने सधी बल्लेबाजी, भारत को विकेट की तलाश

फाइनल का टिकट पाने के लिए भारत और अफगानिस्तान की टीम आमने-सामने हैं. अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी शुरू कर दी है और भारत को विकेट की तलाश है. 

Feb 04, 2026 12:44 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score, U19 WC 2026 semifinal: अफगानिस्तान अंडर19 प्लेइंग इलेवन

उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैसल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, महबूब खान (विकेटकीपर/कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, अब्दुल अजीज, खातिर स्टानिकजई, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई, वहीदुल्लाह जादरान

Feb 04, 2026 12:42 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score semifinal: टॉस के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने कहा

टॉस जीतकर बहुत खुश हूं. विकेट भी अच्छा लग रहा है. लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैदान पर उनका जो रवैया है, वह बहुत शानदार है. हमें बस सिंपल क्रिकेट खेलना है और आज अपनी पूरी क्षमता से खेलना है. हम अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं.

Feb 04, 2026 12:41 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score semifinal: भारत अंडर-19 टीम प्लेइंग 11

भारत U19 (प्लेइंग इलेवन): एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन

Feb 04, 2026 12:36 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score, U19 WC 2026 semifinal: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का लिया फैसला

Feb 04, 2026 12:27 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score, U19 WC 2026 Semifinal: बाबर आजम का रिकॉर्ड भी निशाने पर

अगर वैभव सूर्यवंशी सेमीफाइनल में शतक जमाते हैं और 103 रन या उससे ज्यादा की पारी खेलते हैं, तो वह बाबर आजम के अंडर-19 वनडे रन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं. बाबर ने अपने अंडर-19 करियर में 1271 रन बनाए थे. यानी सेमीफाइनल मुकाबला सिर्फ टीम इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी के करियर के लिहाज से भी बेहद अहम साबित हो सकता है. एक बड़ी पारी उन्हें अंडर-19 क्रिकेट का नया स्टार बना सकती है और रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो सकता है. 

Feb 04, 2026 12:26 (IST)
India vs Afghanistan LIVE Score, U19 WC 2026 semifinal: वैभव सूर्यवंशी से तूफानी पारी की उम्मीद

