India U19 vs Afghanistan U19 LIVE Score, 2nd Semi-Final, ICC Under 19 World Cup 2026: फाइनल का टिकट पाने के लिए भारत और अफगानिस्तान की टीम आमने-सामने हैं. अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी शुरू कर दी है और भारत को विकेट की तलाश है. इससे पहले भारत के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया. (Live Scorecard)

टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही, आत्मविश्वास से भरी और हरफनमौला भारतीय टीम आज यहां ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रबल दावेदार होगी. भारत इस इवेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है, जिसने पांच बार (2000, 2008, 2012, 2018, 2022) खिताब जीता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जिसने चार बार ट्रॉफी जीती है. अब भारत रिकॉर्ड छठे खिताब की ओर एक कदम आगे बढ़ाना चाहेगा.

भारत अंडर-19 टीम प्लेइंग 11: भारत U19 (प्लेइंग इलेवन): एरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन