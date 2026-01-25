Weather News: दिल्ली में बादल छाए, क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather Latest News: दिल्ली में रिपब्लिक डे वेदर यानी गणतंत्र दिवस पर कैसा मौसम रहेगा. क्या इंद्रदेव कर्तव्य पथ परेड के समारोह में पानी तो नहीं फेर देंगे. भारत मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बादल छाएं रहेंगे. सुबह के वक्त थोड़ा कोहरा दिखाई देगा. हालांकि बारिश के आसार नहीं हैं. लेकिन 27 जनवरी से मौसम फिर बदलने वाला है. दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और सुबह के वक्त दो से तीन बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान बिजली कड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जो कहीं कहीं आंधी का रूप ले सकती है. वहीं दोपहर से रात के वक्त भी बरसात, बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान भी देखने को मिलेगा. साथ ही एक-दो बार तेज बारिश हो सकती है.

भारत मौसम विभाग के अनुसार, 26 जनवरी को हिमालय के क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उठने वाला है, जिससे पहाड़ी इलाकों में फिर से बारिश और बर्फबारी होगी. 27 जनवरी को भी भारी बारिश औऱ बर्फबारी के अलावा ओला गिरने की चेतावनी भी दी गई है. वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश भारत और मध्य प्रदेश के आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की से तेज बारिश के कई झोंके आने की संभावना है.

Delhi Weather on 23rd January Rain Alert

इसके अलावा बिजली कड़ने और 40 से 60 किलोमीटर की गति से आंधी आने का अनुमान है. जबकि कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हो सकती है. मौसम के हिसाब से आगे भी अच्छी खबर नहीं है. 30 जनवरी से हिमालय क्षेत्र में एक और बवंडर के कारण उत्तर पश्चिम भारत यानी मैदानी इलाकों में फिर से बारिश आ सकती है.

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 27 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 जनवरी को बारिश, बिजली गिरेगी और तेज हवाएं चलेंगी

दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान में 27 जनवरी को बारिश और आंधी जैसी तेज हवाएं

26-27 जनवरी को उत्तराखंड में भी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना

28 जनवरी को बिहार में बिजली कड़ने, 30-40 किमी प्रति घंटे और बारिश के आसार



23 जनवरी को हुई थी तेज बारिश

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक 23 जनवरी को तेज बारिश देखने को मिली थी. तेज हवाओं के साथ ही उस दिन जबरदस्त बारिश कई इलाकों में होने से तीन-चार दिनों की बढ़ी गर्मी फुर्र हो गई थी. 22 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री को पार कर गया था, लेकिन 23 जनवरी को जो मौसम पलटा कि राजधानी में शीतलहर का दौर फिर लौट आया. तब से आसमान पूरी तरह साफ नहीं हुआ है.