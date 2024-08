हे भगवान! देश की राजधानी का यह क्या हाल, 'डूबती दिल्ली' के 10 वीडियो

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार शाम को जमकर हुई बारिश ने कोहराम मचा दिया है. इस वजह से आज दिल्ली में सभी स्कूलों को भी बंद रखा गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. इतना ही नहीं रात के वक्त हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया तो वहीं कई सारे लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है. यहां दिल्ली एनसीआर की 10 वीडियो में देखें कि बुधराव रात हुई तेज बारिश ने किस तरह से लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है.

नई दिल्ली के हौजखास में भारी बारिश होने की वजह से सड़क के बीचों-बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया है.

VIDEO | A portion of a road collapsed due to heavy rainfall in New Delhi's Hauz Khas area earlier today.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/QmlhVyFFAd — Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2024

भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है. यह वीडियो रामलीला मैदान के पास सिविक सेंटर के बाहर का है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों के लिए समस्या बन रहा है.

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in several parts of the national capital after heavy rainfall; visuals from outside Civic Center near Ramlila Maidan. pic.twitter.com/19UhRO02ag — ANI (@ANI) July 31, 2024

दिल्ली में रात के वक्त आई भारी बारिश की वजह से दरियागंज में स्थित एक प्राइवेट स्कूल की दीवार गिर गई है. इस घटना में जानमान का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन दीवार के आसपास खड़ी गाड़ियों पर दीवार के गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है.

#WATCH | Delhi: The wall of a private school in Daryaganj collapsed due to heavy rainfall, causing damages to vehicles parked in the vicinity. pic.twitter.com/gWxUK2Gez1 — ANI (@ANI) July 31, 2024

भारी बारिश के कारण सब्जी मंडी इलाके में एक मकान ढह गया. इसके बाद देर रात पुलिस द्वारा बचाव अभियान चलाया गया.

#WATCH | Delhi: A house collapsed in the Sabzi Mandi area following heavy rainfall. Further details awaited. (31.07) pic.twitter.com/MWshfGtMpn — ANI (@ANI) July 31, 2024

भारी बारिश के कारण दिल्ली के आईटीओ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग गया था. इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था.

#WATCH | Delhi: Traffic flow impacted near ITO as a result of heavy rains and waterlogging pic.twitter.com/clEyUfWurL — ANI (@ANI) July 31, 2024

भारी बारिश के बाद आईटीओ में भी पानी भर गया और इस वजह से ही वहां लोगों को जाम का सामना करना पड़ा. इस जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा.

#WATCH | Traffic jam witnessed in ITO area of Delhi after rain lashed the city. pic.twitter.com/toJg5NUWch — ANI (@ANI) July 31, 2024

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बारिश के बाद एम्स के पास भीषण जलभराव देखने को मिला. इतना ही नहीं सुबह के वक्त भी एम्स के पास जलभराव की स्थिति बनी हुई है.

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging witness near AIIMS after incessant rainfall in the national capital. pic.twitter.com/GaiijAODtJ — ANI (@ANI) July 31, 2024

भारी बारिश के चलते दिल्ली की मानसिंह रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया. इसका भी एक वीडियो सामने आया है.

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in several parts of the national capital; visuals from Mansingh Road. pic.twitter.com/SGdn3mPXgg — ANI (@ANI) July 31, 2024

भारी बारिश के बीच भी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स 27 जुलाई की घटना को लेकर प्रदर्शन करते. बारिश के कारण राजेंद्र नगर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ देखने को मिला. हालांकि, तब भी इंसाफ के लिए छात्र वहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए.

#WATCH | Delhi: Students' protest continues amid severe waterlogging in Old Rajinder Nagar over the death of 3 students due to rainwater logging in the basement of a coaching institute on 27 July. pic.twitter.com/GRscisjlCV — ANI (@ANI) July 31, 2024

जलभराव के कारण शाम को ऑफिस से मेट्रो में निकले कई लोग फंस गए और उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं गाड़ियों में घर जा रहे लोगों को ट्रैफिक जाम और जलभराव दोनों ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम को हुई तेज बारिश में गाजिपुर के पास एक मां और उसके बच्चे की नाले में गिर जाने के कारण मौत हो गई है. वहीं बारिश की वजह से दो लोग घायल भी हुए हैं. साथ ही मौसम विभाग की ओर से आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में सावधानी के साथ घरों से बाहर निकलें.