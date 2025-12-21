संडे को घूमने का है प्लान तो जरा संभलकर निकलें... दिल्ली से मनाली तक ये है टेंपरेचर

दिल्‍ली एनसीआर के लोगों पर इस समय मौसम का ट्रिपल अटैक हो रहा है. कोहरे और वायु प्रदूषण के साथ शीतलहर की शुरुआत ने हालात मुश्किल कर दिये हैं. ऐसे में दिल्‍ली के लोग राहत की सांस लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे वहां काफी भीड़ बढ़ गई है. कई पहाड़ी इलाकों में लंबा-लंबा जाम लगने की खबरें भी आ रही हैं. ऐसे में अगर आप दिल्‍ली और आसपास शहरों में निकलने का प्‍लान बना रहे हैं, तो रुक जाइए. जहां आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, वहां के हालात का जायजा लीजिए, मौसम विभाग का अलर्ट देखिए, फिर घर से निकलने के बारे में सोचिए. कहीं ऐसा न हो कि आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएं.

लद्दाख: लेह में मौसम की पहली बर्फबारी

दिल्‍ली एनसीआर का आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में कोहरे के चलते आईएमडी ने रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के आईटीओ पर विसिबिलिटी बीते दिन के मुक़ाबले बहतर जरूर है, लेकिन कई जगह घना कोहरा देखने को मिल रहा है. वहीं, दिल्ली में आज का औसतन AQI 390 है, जो बहुत खराब श्रेणी में हैं. दिल्ली के 40 स्टेशंस में से 17 स्टेशंस वायु प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में है, जहां AQI 400 के पार बना हुआ है. इधर, दिल्‍ली से सटे नोएडा में एक्‍यूआई 344, गुरुग्राम में 343 और गाजियाबाद में 357 दर्ज किया गया है. यानि दिल्‍ली के आसपास भी हालात खराब ही हैं. ऐसे में दिल्‍लीवाले घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचें और जरूरी न हो तो, घरों में ही रहें.

दिल्‍ली के आसपास कैसे हैं हालात?

हिमाचल का तापमान (सुबह 10 बजे)

मनाली- 8 डिग्री सेल्सियस

कुल्‍लू- 10 डिग्री सेल्सियस

धर्मशाला- 14 डिग्री सेल्सियस

शिमला- 12 डिग्री सेल्सियस

कांगड़ा - 11 डिग्री सेल्सियस

मंडी- 7.9 डिग्री सेल्सियस

सोलान- 9.4 डिग्री सेल्सियस

कश्‍मीर का तापमान (सुबह 10 बजे)

श्रीनगर- 5 डिग्री सेल्सियस

पहलगाम- 3.2 डिग्री सेल्सियस

कुपवाड़ा- 4.8 डिग्री सेल्सियस

गुलमर्ग- माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस

कटरा- 13.6 डिग्री सेल्सियस

उत्‍तराखंड (सुबह 10 बजे)

देहरादून- 9.6 डिग्री सेल्सियस

मुक्‍तेश्‍वर- 11.6 डिग्री सेल्सियस

5 राज्‍यों में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के 5 राज्यों के लिए रविवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि कड़कड़ाती ठंड के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्‍योंकि आने वाले दिनों में दिन का तापमान भी और नीचे गिरने वाला है. शनिवार को मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा, '21 तारीख की सुबह तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि 21 और 22 को झारखंड और 21 दिसंबर की सुबह तक मध्य प्रदेश में कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है.' शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर से गंभीर शीत लहर रिकॉर्ड की गई. उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीत लहर और कुछ जगहों पर गंभीर शीत लहर की स्थिति देखी गई. हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर ठंडे दिन की स्थिति देखी गई.

हिमाचल में हो सकती है बारिश और बर्फबारी



दिल्‍ली एनसीआर के लोग जो हिमाचल जाने का प्‍लान बना रहे हैं, वो पहले मौसम विभाग का अलर्ट जरूरी पढ़ लें. हिमाचल के बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के आसपास और मंडी जिले की बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है. लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज पहुंच गया है. ताबो में यह शून्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है. ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. मौसम विभाग ने यहां के लिए ‘येलो' अलर्ट जारी किया गया है. स्थानीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है तथा 25 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है.

उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम न बिगाड़ दे आपका वेकेशन

अगर आप उत्‍तराखंड जाने की योजना बना रहे हैं, वहां की ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें. कहीं आप लंबे जाम में न फंस जाएं. दअसल, उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ नए रूट तय किये हैं. कुछ रूट डायवर्ट भी किए हैं. दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से नैनीताल तक सड़कें फोरलेन और टू लेन बन गई है, लेकिन पहाड़ों पर सड़के ज्यादा चौड़ी नहीं है. अगर पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम लगा, तो घंटा घंटा तक लोगों को ट्रैफिक में ही गुजारने पड़ते हैं और ऐसे में उनका वीकेंड या फिर उनका वेकेशन पूरी तरह से खराब हो जाता है. इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्तों को डायवर्ट किया है. इसके अलावा पार्किंग की भी व्यवस्था की है. देहरादून शहर ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी में वाहनों का दबाव होने के चलते उत्तराखंड पुलिस की ओर से देहरादून में ही 18 बैरियर पॉइंट और 18 डायवर्सन पॉइंट बनाए गए हैं. इसके साथ ही देहरादून में साथ पार्किंग और मसूरी में 12 पार्किंग की जगह बनाई गई है, ताकि वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा किया जा सके और सड़कों पर भीड़ न हो.

कश्‍मीर में जमा देने वाली ठंड के दिन शुरू

कश्‍मीर में साल के सबसे ठंडे दिन यानि चिल्‍ला-ए-कलां की शुरुआत हो गई है. अगर आप आने वाले कुछ दिनों में कश्‍मीर घूमने का प्‍लान बना रहे हैं, तो ध्‍यान रखिएगा, इन दिनों यहां डल झील भी जम जाती है. कश्‍मीर में ये जमा देने वाली ठंड 40 दिनों तक पड़ती है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके के ठंड पड़ती है. श्रीनगर में तापमान शून्य से 6 डिग्री नीचे चला गया है, जिससे झील के कई हिस्से जम चुके हैं. जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी झील का पूरा इलाका जम जाएगा. इस बार चिल्ला-ए-कलां की शुरुआत सूखे मौसम के साथ हो रही है, लेकिन लोगों को बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है. कश्मीरियों को उम्मीद है मैदानी इलाके से पहाड़ो तक बारिश और बर्फबारी होगी जिससे सूखे से लोगो को छुटकारा मिलेगी.





मौसम विभाग ने मुताबिक, इस पूरे हफ्ते पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घाना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. 25-27 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में; 26 और 27 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश; और 22, 26 और 27 को पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

