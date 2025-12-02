विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली दंगा मामला: उमर, शरजील, गुलफिशा की जमानत को लेकर SC में जबरदस्त दलील, सिब्बल-सिंधवी क्यों बरसे

सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' का बयान किसने दिया था? इस पर उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये उमर ने नहीं किसी और स्टूडेंट ने दिया होगा.

Read Time: 7 mins
Share
दिल्ली दंगा मामला: उमर, शरजील, गुलफिशा की जमानत को लेकर SC में जबरदस्त दलील, सिब्बल-सिंधवी क्यों बरसे
  • सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी छात्र नेताओं की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है
  • बचाव पक्ष ने ट्रायल में देरी और बिना सजा जेल में रखने को न्याय व्यवस्था का अपमान बताया है
  • उमर, शरजील और गुलफिशा फातिमा सहित अन्य आरोपियों पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोपी छात्र नेताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. ये सभी छात्र नेता कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद हैं. कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनी. सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी.

जबरदस्त जिरह के बीच बचाव पक्ष ने दलील दी कि ट्रायल में देरी के आधार पर ज़मानत मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसले ऐसा कहते हैं. उन्होंने 5 साल जेल में बिताए हैं, और लगभग पूरी सज़ा काट ली है. इसमें कहा गया कि 2698 पेज की बड़ी चार्जशीट में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि आरोपी ने सरकार बदलने की कोशिश की, यह नाम खराब करने की कोशिश है. इससे पता चलता है कि प्रॉसिक्यूशन का मकसद आरोपी को किसी भी तरह जेल में रखना है.

Latest and Breaking News on NDTV

हर लेवल पर बिना किसी सबूत के आरोप- बचाव पक्ष की दलील

दलील दी गई कि प्रॉसिक्यूटर का मकसद आरोपी को किसी भी तरह हमेशा के लिए जेल में रखना नहीं होना चाहिए. सिर्फ़ भाषण नहीं, उन्हें साज़िश साबित करने के लिए और भी सबूत दिखाने होंगे. इसमें वे फेल हो गए हैं.

वहीं आरोपी गुलफिशा फातिमा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो लगभग 6 साल से जेल में बंद है. 16 सितंबर 2020 को एक चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगातार फाइल की जा रही हैं. अब तक 4 सप्लीमेंट्री और 1 मेन चार्जशीट फाइल हो चुकी है. ट्रायल खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना सजा के लंबे समय तक किसी को जेल में रखना, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मज़ाक है, यह प्री-ट्रायल सज़ा है.

सिंधवी ने कहा कि नताशा नरवाल और देवांगना कलिता पर भी बहुत गंभीर आरोप थे और उन्हे एक साल में ही जमानत मिल गई. ये लोग साज़िश करने वाले WhatsApp ग्रुप DPSG (दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप) का हिस्सा थे, जबकि गुलफिशा उसका हिस्सा नहीं थी. उन्होंने महिला प्रोटेस्टर्स को फंड किया, लेकिन गुलफिशा ने नहीं किया. गुलफिशा का ज़िक्र ASG राजू की दलीलों में सिर्फ़ दो बार हुआ है. जहां तक दूसरी सीक्रेट मीटिंग की बात है, उसमें देवांगना और नताशा भी मौजूद थीं और गुलफिशा से ज़्यादा अहम रोल में थीं और उन्हें जमानत मिल गई. अब एक 32 साल की महिला पर UAPA लगाया जा रहा है, यह सही नहीं है.

उमर खालिद की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उमर खालिद 5 साल और 3 महीने से जेल में है. 13 सितंबर 2020 से आज तक जेल में है. उमर खालिद पर आरोप है कि उसने 17 फरवरी को महाराष्ट्र में एक स्पीच दी थी, बस इतना ही है. दूसरी बातें जो बताई गईं, वे यह हैं कि उसे एक WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था. उसे किसी और ने जोड़ा. इस ग्रुप में उसका कोई मैसेज नहीं था. मान लीजिए जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है तो खालिद अगले 3 साल तक जेल में रहेगा, यानी बिना ट्रायल के 8 साल.

Latest and Breaking News on NDTV

चार्ज पर बहस कैसे शुरू हो सकती है?- कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने सुनवाई में देरी पर उनकी दलील नहीं मानी. हाईकोर्ट के ऑर्डर में यह नहीं कहा गया है कि देरी की वजह से बेल नहीं दी गई. ट्रायल में देरी सिर्फ़ इसलिए हुई क्योंकि प्रॉसिक्यूशन ने जानबूझकर यह बयान देने से मना कर दिया कि जांच पूरी हो गई है. दिल्ली पुलिस कहती रही कि जांच चल रही है. उन्होंने चार्ज पर बहस क्यों नहीं शुरू की? मैं बहस शुरू करना चाहता था. आरोपी चाहते हैं कि प्रॉसिक्यूशन चार्ज पर बहस शुरू करे. हम तैयार थे, 20 अगस्त को पुलिस ने कहा कि उनकी जांच पूरी हो गई है. 4 सितंबर 24 को जज ने रिकॉर्ड किया कि जांच पूरी हो गई है और अगले ही दिन हमने अपनी बहस शुरू कर दी. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, चार्ज पर बहस कैसे शुरू हो सकती है? पुलिस ने 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है.

सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के मामले में आरोप यह है कि उमर खालिद ने एक भड़काऊ भाषण दिया था. सिब्बल ने कोर्ट में उमर खालिद के भाषण का वीडियो चलाते हुए कहा कि खालिद का भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर था. भाषण में कहा था कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देंगे. इस पर UAPA कैसे लगाया गया है?

उन्होंने कहा कि भाषण 17 फरवरी को अमरावती में हुआ. दंगे 23, 24 और 25 को दिल्ली में हुए, खालिद तो दिल्ली में था ही नहीं. आप किसी और के भाषण को उसके नाम से जोड़कर यह नहीं कह सकते कि वो दंगों के लिए ज़िम्मेदार है. पूरे भाषण में कम्युनल लाइन पर कुछ भी नहीं कहा गया. किसी ने उसे एक WhatsApp ग्रुप में ऐड कर दिया, जो लोग मैसेज भेज रहे थे वे या तो बेल पर हैं या आरोपी नहीं हैं. उसने मैसेज ही नहीं भेजा तो वह आरोपी है, उस ग्रुप पर सिर्फ़ एडमिन ही मैसेज भेज सकते थे.

Latest and Breaking News on NDTV

उमर खालिद ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा नहीं दिया- कपिल सिब्बल

सिब्बल ने कहा कि जिस घटना में दो मौतें हुईं, उमर खालिद वहां आरोपी नहीं है. उन FIR में उसका नाम भी नहीं है. 2016 में उसने एक भाषण दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वह भी उमर खालिद ने नहीं दिया था, उसका ज़िक्र भी उसने नहीं किया है, उसने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली दंगा केस: राजधानी में था ही नहीं, कोई कॉल नहीं किया.. SC में उमर, शरजील की क्या दलीलें, जानें

जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि तो फिर बयान किसने दिया था? सिब्बल ने बताया कि किसी और स्टूडेंट ने दिया होगा. पुलिस ने 2016 में एक और चार्जशीट फाइल की, जिसमें कहा गया कि उसने यह नहीं कहा. इसमें कुछ तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. उस घटना की चार्जशीट में उस बयान के लिए उसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन यहां कहा गया है कि उमर खालिद ने ये बयान दिया था.

वहीं सरजील ईमाम के वकील सिद्धार्थ दबे ने कहा कि शरजील कोई टेररिस्ट नहीं है, वह एंटी नेशनल नहीं है. जैसा कि सरकार ने कहा है. शरजील भी इस देश का नागरिक है. उसे अब तक किसी भी जुर्म में सज़ा नहीं मिली है, लेकिन उसे एक खतरनाक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का लेबल दिया गया है. शरजील को एंटी नेशनल का लेबल दिया गया है. आज तक एक भी सज़ा नहीं हुई है. इस देश में उसे अभी भी बेगुनाह साबित होने का हक है. सरकार ने उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, वे सही नहीं हैं.
Latest and Breaking News on NDTV

सिर्फ भाषण के लिए शरजील 4.5 साल तक कस्टडी में रहा- वकील सिद्धार्थ दबे

सिद्धार्थ दबे ने कहा कि 28 जनवरी 2020 को शरजील को पुलिस कस्टडी में लिया गया. उस पर उन भाषणों के लिए केस चल रहा है जिनके कुछ हिस्से कोर्ट में चलाए गए थे. हां उसने वो भाषण दिए हैं. उसे उन भाषणों के लिए अरेस्ट किया गया है. उन भाषणों के लिए उस पर पहले से ही केस चल रहा है. कई FIR हैं और इस कोर्ट में एक साथ करने का मामला पेंडिंग है. यह FIR मार्च 2020 में रजिस्टर हुई थी. उस वक्त एक महीने से ज़्यादा समय से वो कस्टडी में था. यह FIR फरवरी 2020 में हुए दंगों की साज़िश के लिए रजिस्टर हुई. बेशक, इससे दंगों में उसकी मौजूदगी की बात ही नहीं, क्योंकि वो उस समय कस्टडी में था. पुलिस को ये दिखाना होगा कि स्पीच के अलावा उसने कॉन्सपिरेसी के लिए कुछ और भी किया है, स्पीच के लिए वो 4.5 साल तक कस्टडी में रहा. अब प्रॉसिक्यूशन को दिखाना होगा कि दंगों की कॉन्सपिरेसी के लिए और क्या किया. भाषण के अलावा उसका साज़िश के मामले में कोई और सबूत नहीं है.

ये भी पढ़ें: 'ये बुद्धिजीवी आतंकवादियों से ज्यादा घातक...', शरजील इमाम की जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की SC में दलील

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Riots Case, Supreme Court, Umar Khalid, Sharjeel Imam, Gulfisha Fatima Bail Pleas Hearing
Get App for Better Experience
Install Now