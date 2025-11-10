धमाका हुआ तो मैं लोडिंग गाड़ी छोड़कर भागा... प्रत्यक्षदर्शी ने ब्लास्ट के दौरान कैसे बचाई जान

लाल किले में अब तक 13 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और दर्जन घायल हो चुके हैं. दिल्ली पुलिस सूत्र के मुताबिक, लाल किला ब्लास्ट एक सामान्य धमाका नहीं, एक बड़ा बम ब्लास्ट था. धमाके का असर 200 मीटर तक हुआ था. इसमें लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए. शुरुआती जांच में ये एक बड़ी आतंकी घटना लग रही है.

दिल्ली आए नोएडा में रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी उपेंद्र ने बताया कि मेरी लोडिंग वाली चार पहिए की गाड़ी थी. जो अभी ब्लास्ट वाली जगह भी सबसे आगे खड़ी है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसका बंपर वगैराह सब टूट गया. हमारे पीछे वाली गाड़ी में धमाका हुआ...पता नहीं क्या हुआ.. हम लोग गेट खोलकर तुरंत भागे. ऐसा लगा कि आग लगी हो, बम फटा हो"





I-20 कार में हुआ धमाका, ड्राइवर के साथ कुछ लोग भी सवार थे

दिल्ली धमाके से जुड़ी जो नई और अहम जानकारी सामने आई है कि उसके अनुसार ब्लास्ट I-20 कार में हुआ, जिसमें कुछ और लोग भी सवार थे. ब्लास्ट पीछे तरफ कार में हुआ. ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढे नहीं हुए. न किसी घायल के शरीर में कीले या तार चुभे हैं. जो लोग घायल है, ब्लास्ट में आग से उनके चेहरे काले नही या शरीर काला नहीं है या जिनकी मौत हुई है. स्पेशल सेल टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके टूटे पुर्जों से गाड़ी का नंबर तलाशने में जुटी है.

दिल्ली धमाके के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया है. NIA, NSG, दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम सहित अन्य एजेंसी वहां जांच में जुट चुकी है. घटनास्थल पर बैरिकेडिंग की गई है. दूसरी ओर इस धमाके में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए LNJP लाया जा रहा है. यहां एंबुलेंस का आना-जाना जारी है.

पीएम मोदी ने दिल्ली धमाके की जानकारी अमित शाह से ली है. अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ से भी बात की है. इस धमाके के बाद यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी की गई है.