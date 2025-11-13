विज्ञापन
दिल्ली लाल किले धमाके से 1,000 फीट दूर दुकान की छत पर मिला कटा हुआ हाथ

फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि सोमवार के विस्फोट में उच्च-श्रेणी के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था. दिल्ली विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए विस्फोटकों के नमूनों में से एक अमोनियम नाइट्रेट से भी अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है.

नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. शाम 6.52 पर हुआ यह विस्फोट इतना तीव्र था कि एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ विस्फोट स्थल से लगभग 300 मीटर (1,000 फीट) दूर मिला. 12 सेकंड के एक वीडियो में लाल किला कॉरिडोर के सामने स्थित लाजपत राय मार्केट की एक दुकान की छत पर कटा हुआ हाथ दिखाई दे रहा है। हाथ, जो बांह के स्तर तक ऊँचा था, दुकान की छत पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था.

विस्फोट में उच्च-श्रेणी के विस्फोटकों का इस्तेमाल

फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि सोमवार के विस्फोट में उच्च-श्रेणी के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था. दिल्ली विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए विस्फोटकों के नमूनों में से एक अमोनियम नाइट्रेट से भी अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है. एफएसएल टीम ने विस्फोट स्थल से दो कारतूस, ज़िंदा गोला-बारूद और विस्फोटक सहित 40 से ज़्यादा नमूने एकत्र किए.

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि विस्फोटकों में से एक नमूना अमोनियम नाइट्रेट जैसा है. अधिकारी ने आगे कहा, "दूसरा विस्फोटक सैंपल अमोनियम नाइट्रेट से ज़्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है. इसकी सटीक संरचना की पुष्टि विस्तृत फोरेंसिक जांच के बाद होगी."

पीड़ितों के शरीर पर क्रॉस-इंजरी पैटर्न देखा गया

मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग के विशेषज्ञों ने बताया कि कुछ पीड़ितों के शरीर पर क्रॉस-इंजरी पैटर्न देखा गया. क्रॉस-इंजरी पैटर्न का मतलब है कि विस्फोट के प्रभाव से लोग दीवार या जमीन से टकरा गए. फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ पीड़ितों के फेफड़ों, कानों और पेट में क्षति के लक्षण दिखाई दिए.

