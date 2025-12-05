विज्ञापन
विशेष लिंक
7 minutes ago

Lionel Messi in Kolkata LIVE, Goat Tour India: स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुए अराजकता को लेकर इवेंट का ऑर्गेनाइज़र गिरफ़्तार कर लिया गया है. पश्चिम बंगाल डीजी राजीव कुमार साफ़ तौर पर कहा,"स्टेडियम में प्रशंसकों में गुस्सा था कि अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी ने नहीं खेला. हालांकि, योजना यह थी कि वह केवल आएंगे, भीड़ को हाथ लाएंगे, और चले जाएंगे. आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि रिफंड प्रदान किया जाएगा. हमने मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया है." 

फुटबॉल के दीवानों के लिए जो आयोजन जीवन में एक बार मिलने वाला शानदार नजारा बनने वाला था, वह शनिवार को अराजकता में बदल गया क्योंकि बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों प्रशंसक ने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी की एक साफ झलक नहीं मिल पाने से निराशा में साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

Here are the LIVE Updates of the Lionel Messi India GOAT Tour

Dec 13, 2025 17:34 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Tour Live: हैदराबाद पहुंचे लियोनल मेस्सी

लियोनल मेस्सी हैदराबाद पहुंच चुके हैं. वह  ताज फलकनुमा स्टेडियम थोड़ी देर में पहुंचेंगे. शाम  7:15- 9:15PM: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच '7-A साइड' मैच होगा. इस मैच का टेलिकास्ट सोनी लिव ऐप पर होगा.

Dec 13, 2025 16:50 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Tour Live: क्या बोले पुलिस कमिश्नर

तेलंगाना पुलिस ने लियोनल मेस्सी के हैदराबाद लेग से पहले अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी है. पुलिश कमिश्नर ने कहा कि जो कोलकाता में हुआ वो हैदराबाद में नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यह कोई फुल मैच नहीं है. यह सिर्फ एक प्रदर्शनी मुकाबला है. शुरुआत से ही हमनें फैंस को साफ कहा है कि यह कोई फुल मैच नहीं था. यह लोगों के बीच अवेयरनेंस करने के लिए है.

Dec 13, 2025 16:38 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Live: बेसब्री से हो रहा इंतजार

सामने आए रहे फैंस के रिएक्शन

Dec 13, 2025 16:35 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Tour LIVE: फैंस कर रहे इंतजरा

Dec 13, 2025 16:30 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Tour LIVE: फैंस कर रहे सहयोग- हैदराबाद कमिश्नर सुधीर बाबू

कोलकाता बवाल के बाद अब सारा ध्यान हैदराबाद पर है. हैदराबाद के कमिश्नर सुधीर बाबू ने एनडीटीवी को बताया,"यहां तैयारी का स्तर अलग है. 4000 अधिकारी यहां हैं. हम आयोजकों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. हम कोलकाता में होने वाली घटनाओं से बहुत आगे हैं. फैंस सहयोग कर रहे हैं."

Dec 13, 2025 16:18 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Live: हैदराबाद में कड़ी की गई सुरक्षा

कोलकाता स्टेडियम में हुई अफरातफरी के बाद हैदराबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है. 4,000 कर्मी तैनात होंगे.

Dec 13, 2025 16:12 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Live: AIFF बोला इवेंट से कोई लेना देना नहीं

मेस्सी के कोलकाता लेग में हुई अराजकता को लेकर एआईएफएफ ने कहा है कि उनका इवेंट से कोई लेना देना नहीं है.

Dec 13, 2025 16:09 (IST)
Link Copied
Share

मेस्सी के हैदराबाद लेग का शेड्यूल

मेस्सी को शाम 4 बजे हैदराबाद पहुंचना है. हैदराबाद में मेस्सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक ‘7-A साइड' प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेलेंगे.  इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होंगे. इस दौरान वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ रोड्रिगो (डी पॉल) और लुइस सुआरेज़ भी फुटबॉल क्लिनिक का हिस्सा होंगे. वे बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, वे बच्चों को प्रेरित करेंगे, वे फुटबॉल पर टिप्स देंगे.
हैदराबाद लेग का शेड्यूल

  •  शाम 4 बजे- मेस्सी हैदराबाद पहुंचेंगे
  •  शाम 4:30 बजे मेस्सी ताज फलकनुमा स्टेडियम पहुंचेंगे
  • शाम 7:15- 9:15PM: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच ‘7-A साइड' मैच
  • 7:50-8:10PM: सेलेब्रिटी मैच

Dec 13, 2025 16:02 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Tour LIVE: हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी

हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी

Dec 13, 2025 16:00 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi LIve:

Dec 13, 2025 15:32 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi Live: मेस्सी के साथ आयोजक

Dec 13, 2025 15:30 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT Tour of India LIVE: आयोजक गिरफ्तार

Lionel Messi GOAT Tour of India LIVE: आयोजक गिरफ्तार

Dec 13, 2025 15:30 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT Tour of India LIVE: सीएम ममता ने दिए जांच के आदेश

सीएम ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा तफरी को लकेर माफी मांगी है और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं.

Dec 13, 2025 15:28 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT Tour of India LIVE: हैदराबाद में हो रहा इंतजार

मेस्सी के एक फैन अब्दुल रहमान कहते हैं,"मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. हम बहुत उत्साहित हैं और उन्हें देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं." कोलकाता के बाद अब मेस्सी हैदराबाद जाएंगे, जहां फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Dec 13, 2025 15:24 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT Tour of India LIVE: लोगों को वापस मिलेगा पैसा

कोलकाता में लियोनेल मेस्सी कार्यक्रम में निराश दर्शकों को आयोजक टिकट की कीमतें वापस करेगा: डीजीपी राजीव कुमार

Dec 13, 2025 15:13 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi GOAT Tour of India LIVE: मेस्सी के इवेंट का ऑर्गेनाइजर गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल डीजी राजीव कुमार साफ़ तौर पर कहा,"स्टेडियम में प्रशंसकों में गुस्सा था कि अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी ने नहीं खेला. हालांकि, योजना यह थी कि वह केवल आएंगे, भीड़ को हाथ लाएंगे, और चले जाएंगे. आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि रिफंड प्रदान किया जाएगा. हमने मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया है."

Dec 13, 2025 15:08 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: मुख्य आयोजक हुआ गिरफ्तार

कोलकाता: मेस्सी के कोलकाता स्थित कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी पर कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक जावेद शमीम ने कहा, 'अब स्थिति सामान्य है. दूसरा चरण जांच का है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है... मैं आपको बता दूं, आयोजक वादा कर रहे हैं कि वे टिकट शुल्क प्रशंसकों को वापस कर देंगे. देखते हैं यह कैसे संभव होता है.'

Dec 13, 2025 14:37 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: विवाद के बीच मंत्री सुजीत बोस का बयान

पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस ने कहा, 'हमें बहुत अच्छा लगा और वह भी बहुत खुश थे... प्रशासन ने कहा था कि अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो समस्या आ सकती है. इसलिए हमने इस कार्यक्रम को वर्चुअल को रूप से आयोजित किया.'

Dec 13, 2025 14:31 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: बंगाल के राज्यपाल बोले, 'मैं इस अराजकता से स्तब्ध और भयभीत हूं'

बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'मैं इस अराजकता से स्तब्ध और भयभीत हूं.'

Dec 13, 2025 14:25 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: बिल्कुल निराशाजनक आयोजन

प्रशंसक का कहना है, 'बिल्कुल निराशाजनक आयोजन.'

Dec 13, 2025 14:14 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: फैंस के ऊपर पुलिसकर्मियों ने किया बल प्रयोग

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी जिस होटल में ठहरे थे. उसके बाहर जमा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हल्का बल का प्रयोग किया है. 

Dec 13, 2025 13:36 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: जांच के लिए समिति गठित

ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति के गठन की घोषणा की है. यह समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस (रिटायर्ड) आशीम कुमार रे की अध्यक्षता में गठित की गई है. समिति में राज्य के मुख्य सचिव और गृह एवं पहाड़ी मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है. जांच समिति को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सुझाव देने का निर्देश दिया गया है

Dec 13, 2025 13:25 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: ममता बनर्जी ने मांगी माफी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस से माफी मांगी है. उन्होंने लिखा है, 'आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन देखने को मिला, उससे मैं बेहद व्याकुल और स्तब्ध हूं.'

Dec 13, 2025 13:14 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: तोड़फोड़ में घायल हुआ फैन

खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए नाराज प्रशंसकों ने साल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ की. जहां एक फैन हंगामे में घायल हो गया. 

Dec 13, 2025 13:08 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: तोड़फोड़ करते हुए फैन

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ करते फैन. 

Dec 13, 2025 13:06 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: पैसे वापस चाहते हैं फैंस

प्रशंसक का कहना है, 'व्यवस्था, प्रबंधन, अधिकारियों का रवैया, सब कुछ बिलकुल बकवास था. यहां जितने भी लोग दिख रहे हैं, सब फुटबॉल के दीवाने हैं. हम सब मेस्सी को देखना चाहते थे, लेकिन यह पूरी तरह से धोखा था. हमें हमारे पैसे वापस चाहिए.'

Dec 13, 2025 13:01 (IST)
Link Copied
Share

Lionel Messi India Tour LIVE: गुस्से में लाल फैन का रिएक्शन हुआ वायरल

फैन का रिएक्शन

Dec 13, 2025 12:53 (IST)
Link Copied
Share