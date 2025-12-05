Lionel Messi in Kolkata LIVE, Goat Tour India: स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुए अराजकता को लेकर इवेंट का ऑर्गेनाइज़र गिरफ़्तार कर लिया गया है. पश्चिम बंगाल डीजी राजीव कुमार साफ़ तौर पर कहा,"स्टेडियम में प्रशंसकों में गुस्सा था कि अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी ने नहीं खेला. हालांकि, योजना यह थी कि वह केवल आएंगे, भीड़ को हाथ लाएंगे, और चले जाएंगे. आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि रिफंड प्रदान किया जाएगा. हमने मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया है."
फुटबॉल के दीवानों के लिए जो आयोजन जीवन में एक बार मिलने वाला शानदार नजारा बनने वाला था, वह शनिवार को अराजकता में बदल गया क्योंकि बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों प्रशंसक ने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी की एक साफ झलक नहीं मिल पाने से निराशा में साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.
लियोनल मेस्सी हैदराबाद पहुंच चुके हैं. वह ताज फलकनुमा स्टेडियम थोड़ी देर में पहुंचेंगे. शाम 7:15- 9:15PM: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच '7-A साइड' मैच होगा. इस मैच का टेलिकास्ट सोनी लिव ऐप पर होगा.
तेलंगाना पुलिस ने लियोनल मेस्सी के हैदराबाद लेग से पहले अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी है. पुलिश कमिश्नर ने कहा कि जो कोलकाता में हुआ वो हैदराबाद में नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यह कोई फुल मैच नहीं है. यह सिर्फ एक प्रदर्शनी मुकाबला है. शुरुआत से ही हमनें फैंस को साफ कहा है कि यह कोई फुल मैच नहीं था. यह लोगों के बीच अवेयरनेंस करने के लिए है.
Hyderabad Police Commissioner Sudheer Babu shares details of preperations made ahead of Messi's visit. He assures what has happened in Kolkata will not happen here @umasudhir pic.twitter.com/65jcquFcQ0— NDTV (@ndtv) December 13, 2025
#WATCH | Hyderabad, Telangana: A football enthusiast says, "Today I am here at the Rajiv Gandhi International Stadium...I thank the Telangana CM Revanth Reddy for inviting Messi here...I am a Cristiano Ronaldo fan, but I love to be here to watch Messi as he is a legend of the… https://t.co/oUu3Ykj1q3 pic.twitter.com/IEc96uL05e— ANI (@ANI) December 13, 2025
#WATCH | Hyderabad, Telangana: A fan of star footballer Lionel Messi says, "I am very excited to see Messi. It is a dream-come-true moment...I feel blessed to be born in the era when Messi plays football..."— ANI (@ANI) December 13, 2025
कोलकाता बवाल के बाद अब सारा ध्यान हैदराबाद पर है. हैदराबाद के कमिश्नर सुधीर बाबू ने एनडीटीवी को बताया,"यहां तैयारी का स्तर अलग है. 4000 अधिकारी यहां हैं. हम आयोजकों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. हम कोलकाता में होने वाली घटनाओं से बहुत आगे हैं. फैंस सहयोग कर रहे हैं."
कोलकाता स्टेडियम में हुई अफरातफरी के बाद हैदराबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है. 4,000 कर्मी तैनात होंगे.
मेस्सी के कोलकाता लेग में हुई अराजकता को लेकर एआईएफएफ ने कहा है कि उनका इवेंट से कोई लेना देना नहीं है.
Safety and security remain our top priority for all.#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/pOUPJ7IXCs— Indian Football (@IndianFootball) December 13, 2025
मेस्सी को शाम 4 बजे हैदराबाद पहुंचना है. हैदराबाद में मेस्सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक ‘7-A साइड' प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेलेंगे. इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होंगे. इस दौरान वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ रोड्रिगो (डी पॉल) और लुइस सुआरेज़ भी फुटबॉल क्लिनिक का हिस्सा होंगे. वे बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, वे बच्चों को प्रेरित करेंगे, वे फुटबॉल पर टिप्स देंगे.
- शाम 4 बजे- मेस्सी हैदराबाद पहुंचेंगे
- शाम 4:30 बजे मेस्सी ताज फलकनुमा स्टेडियम पहुंचेंगे
- शाम 7:15- 9:15PM: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच ‘7-A साइड' मैच
- 7:50-8:10PM: सेलेब्रिटी मैच
#WATCH | Telangana: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives in Hyderabad. CM Revanth Reddy receives him at the airport.— ANI (@ANI) December 13, 2025
What happened during the legend Messi’s trip to Kolkata?— Goals ⚽ 🥅 (@Goals360hub) December 13, 2025
Lionel Messi arrived in Kolkata amid huge public excitement, but fans were unable to see him because a large number of officials and politicians gathered around him inside the stadium, completely blocking the view.
#BREAKING | कोलकाता: सॉल्ट लेक स्टेडियम में भगदड़, पुलिस ने मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता को किया गिरफ्तार pic.twitter.com/iEpXSyM1bv— NDTV India (@ndtvindia) December 13, 2025
🔴#BREAKING | कोलकाता स्टेडियम बवाल: आयोजक गिरफ्तार#Kolkata | @tabishh_husain | @RittickMondal pic.twitter.com/5FdNBeybeC— NDTV India (@ndtvindia) December 13, 2025
सीएम ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा तफरी को लकेर माफी मांगी है और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं.
🔴#BREAKING | सॉल्ट लेक स्टेडियम की घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने मांगी माफी, जांच के आदेश दिए #Kolkata | @tabishh_husain pic.twitter.com/Ao3iqHqvCP— NDTV India (@ndtvindia) December 13, 2025
मेस्सी के एक फैन अब्दुल रहमान कहते हैं,"मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. हम बहुत उत्साहित हैं और उन्हें देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं." कोलकाता के बाद अब मेस्सी हैदराबाद जाएंगे, जहां फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
कोलकाता में लियोनेल मेस्सी कार्यक्रम में निराश दर्शकों को आयोजक टिकट की कीमतें वापस करेगा: डीजीपी राजीव कुमार
Organiser to refund ticket prices to disappointed spectators at Lionel Messi event in Kolkata: DGP Rajeev Kumar— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
पश्चिम बंगाल डीजी राजीव कुमार साफ़ तौर पर कहा,"स्टेडियम में प्रशंसकों में गुस्सा था कि अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी ने नहीं खेला. हालांकि, योजना यह थी कि वह केवल आएंगे, भीड़ को हाथ लाएंगे, और चले जाएंगे. आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि रिफंड प्रदान किया जाएगा. हमने मुख्य आयोजक को हिरासत में लिया है."
कोलकाता: मेस्सी के कोलकाता स्थित कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी पर कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक जावेद शमीम ने कहा, 'अब स्थिति सामान्य है. दूसरा चरण जांच का है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है... मैं आपको बता दूं, आयोजक वादा कर रहे हैं कि वे टिकट शुल्क प्रशंसकों को वापस कर देंगे. देखते हैं यह कैसे संभव होता है.'
#WATCH | Kolkata: On the Chaos at Messi's Kolkata event, Additional Director General (ADG) Law and Order Jawed Shamim says, "There is normalcy now. The second part is the investigation; the FIR has been lodged, and the chief organiser has been arrested... I'm telling you, they… pic.twitter.com/GRqz03wPvp— ANI (@ANI) December 13, 2025
पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस ने कहा, 'हमें बहुत अच्छा लगा और वह भी बहुत खुश थे... प्रशासन ने कहा था कि अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो समस्या आ सकती है. इसलिए हमने इस कार्यक्रम को वर्चुअल को रूप से आयोजित किया.'
बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'मैं इस अराजकता से स्तब्ध और भयभीत हूं.'
प्रशंसक का कहना है, 'बिल्कुल निराशाजनक आयोजन.'
Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalise the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event— ANI (@ANI) December 13, 2025
A fan of star footballer Lionel Messi said, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see… pic.twitter.com/a3RsbEFmTi
स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी जिस होटल में ठहरे थे. उसके बाहर जमा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हल्का बल का प्रयोग किया है.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Police personnel use mild force to disperse the crowd that had gathered outside the hotel where star footballer Lionel Messi was staying— ANI (@ANI) December 13, 2025
Angry fans today vandalised the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event.… pic.twitter.com/u58JR0xNG3
ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति के गठन की घोषणा की है. यह समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस (रिटायर्ड) आशीम कुमार रे की अध्यक्षता में गठित की गई है. समिति में राज्य के मुख्य सचिव और गृह एवं पहाड़ी मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है. जांच समिति को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सुझाव देने का निर्देश दिया गया है
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस से माफी मांगी है. उन्होंने लिखा है, 'आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन देखने को मिला, उससे मैं बेहद व्याकुल और स्तब्ध हूं.'
I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025
खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुए नाराज प्रशंसकों ने साल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ की. जहां एक फैन हंगामे में घायल हो गया.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A person got injured after chaos broke out when angry fans vandalised the Salt Lake Stadium, alleging poor management of the event.#GOATIndiaTour2025 #LionelMessi https://t.co/I0iqMUJsiQ pic.twitter.com/GH13ftL2kJ— ANI (@ANI) December 13, 2025
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ करते फैन.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalised the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event#GOATIndiaTour2025 #LionelMessi https://t.co/I0iqMUJsiQ pic.twitter.com/tG8GHIqubs— ANI (@ANI) December 13, 2025
प्रशंसक का कहना है, 'व्यवस्था, प्रबंधन, अधिकारियों का रवैया, सब कुछ बिलकुल बकवास था. यहां जितने भी लोग दिख रहे हैं, सब फुटबॉल के दीवाने हैं. हम सब मेस्सी को देखना चाहते थे, लेकिन यह पूरी तरह से धोखा था. हमें हमारे पैसे वापस चाहिए.'
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, "... Seeing the utter chaos, the management, the authorities, it was absolutely rubbish. All the people you see here love football. We all wanted to see Messi, but it was a total scam. We want our money… https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/8yOMxrw79H— ANI (@ANI) December 13, 2025
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, "The minimum price of the ticket was 5 thousand, and why were the VVIPs around Messi? We couldn't even see him... Why weren't the police taking action? I don't know anything. Everyone was furious... We… https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/HGG1OHSoo8— ANI (@ANI) December 13, 2025