'जब तक मरा नहीं, मेरे भाई को पीटते रहे...', दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की मौत, बहन ने बिल्डिंग वालों पर लगाया आरोप

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके कालकाजी में संदिग्ध हालात में एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान बंटी घड़ियाल के तौर पर हुई है. यह घटना कालकाजी पुलिस स्टेशन के L-8 इलाके में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, देर रात बंटी की बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों से बहस हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई. आरोप है कि इस दौरान उस पर हमला किया गया, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. परिवार का आरोप है कि बंटी की पीट-पीटकर हत्या की गई.

पुलिस इलाके के CCTV फुटेज की जांच कर रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है. मौत की असल वजह का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा.

मृतक की बहन ने IANS से बात करते हुए कहा, "मेरे भाई के साथ मार-पीट की गई. ऑन द स्पॉट उसे जान से मार दिया. रज्जी चौधरी, उनका हसबैंड, उनकी बेटी सभी ने मिलकर मेरे भाई को मार डाला. मेरे भाई को सर पर मारा, उसके बाद वे नीचे गिर गए. फिर उन्हें लात-घूंसों से तब तक मारा गया, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई."

'सब वीडियो बनाते रहे, कोई बचाने नहीं आया....'

मृतक की बहन ने वारदात को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जब मुझे फोन आया और हम आए, तो भी वो छोड़ नहीं रहे थे. मेरे छोटे भाई को भी मारा गया. उसके नाक से खून आ रहा है. हमने बहुत हल्ला मचाया कोई नहीं. सभी लोग वीडियो बना रहे थे, कोई बचाने नहीं आया.

मेरे भाई के दो बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे. पुलिस से हमारी मांग है कि उन्हें फांसी हो.