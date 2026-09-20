Asian Games 2026 India LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदक जीतने के अभियान को रविवार को और रफ्तार मिलेगी, जब कई भारतीय खिलाड़ी महत्वपूर्ण मुकाबलों में उतरेंगे. भारतीय दल गुरुवार से ही गेम्स में हिस्सा ले रहा है और मेडल की दौड़ में शामिल है. शुरुआत में टेकबॉल ने सबका ध्यान खींचा है. क्विंसी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान बेग ने शुरुआती दौर में सुर्खियां बटोरी हैं और अब वे मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे. दोनों एथलीट मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे. उनका मुकाबला वियतनाम के जिया न्गी ट्रिन्ह और होआंग मिन्ह टैन गुयेन से होगा, जिनसे वे क्वार्टर फाइनल में हार गए थे.

इस बीच, क्विंसी के पास पदक जीतने का एक और मौका रहेगा. वह रविवार को जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ व्यक्तिगत कांस्य पदक मुकाबले में उतरेंगी. रविवार को कई अन्य बड़े मुकाबले भी खेले जाएंगे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी और एशियन गेम्स 2023 में जीता गया अपना गोल्ड मेडल बरकरार रखने की कोशिश करेगीय.

सभी की निगाहें शूटिंग एरिना पर भी होंगी, जहां भारतीय महिला खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी. रविवार से भारत का हॉकी अभियान भी शुरू होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने पहले मैच खेलेंगी. पूल ए में शामिल पुरुष टीम इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पूल बी में शामिल महिला टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी.

आज का ऐसा है पूरा शेड्यूल

सुबह 5:30 बजे: वुशु - पुरुषों के चांगक्वान फ़ाइनल में सूरज सिंह मयांगलामबम.

सुबह 6:15 बजे: शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत क्वालिफाइंग और टीम फ़ाइनल में इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद.

सुबह 6:30 बजे: टेकबॉल - महिलाओं के सिंगल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में क्विंसी डिसूज़ा बनाम युइना साकामोटो (जापान).

सुबह 6:30 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं की टीम ग्रुप F मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया.

सुबह 7:00 बजे: टेकबॉल - मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में क्विंसी डिसूज़ा/मोहम्मद अनस बेग बनाम होआंग मिन्ह टैन गुयेन/गिया निग ट्रिन्ह (वियतनाम).

सुबह 7:10 बजे: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल में सुचिका तारियाल बनाम अल्तानचिमेग बैगलमा (मंगोलिया).

सुबह 7:22 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100 मीटर फ़्रीस्टाइल हीट 5 में आकाश मणि.

सुबह 7:30 बजे: हॉकी - महिलाओं के पूल B मैच में भारत बनाम उज़्बेकिस्तान.

सुबह 7:37 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट 3 में उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास.

सुबह 9:00 बजे: टेबल टेनिस - पुरुषों की टीम ग्रुप F मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया.

सुबह 10:30 बजे: क्रिकेट - महिलाओं के सेमीफ़ाइनल में भारत बनाम बांग्लादेश.

सुबह 11:00 बजे: शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फ़ाइनल में इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

सुबह 11:00 बजे: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल में वरुण सान्याल बनाम TBC (प्रतिद्वंद्वी तय होना बाकी).

सुबह 11:30 बजे: हॉकी - पुरुषों के पूल A मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया। सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - महिला टीम के पहले राउंड में भारत बनाम कजाकिस्तान.

दोपहर 12:30 बजे: टेबल टेनिस - महिला टीम के ग्रुप F मैच में भारत बनाम सिंगापुर.

दोपहर 3:00 बजे: टेबल टेनिस - पुरुष टीम के ग्रुप F मैच में भारत बनाम ईरान.

दोपहर 3:10 बजे: वुशु - महिलाओं के 52kg सांडा राउंड ऑफ़ 16 में अपर्णा बनाम सोगंद सिंकाइचेतन (ईरान).

शाम 4:50 बजे: वुशु - पुरुषों के 75kg सांडा राउंड ऑफ़ 16 में विक्रांत बालियान बनाम सोहेल मौसावी (ईरान).