Asian Games 2026 India LIVE Updates: एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदक जीतने के अभियान को रविवार को और रफ्तार मिलेगी, जब कई भारतीय खिलाड़ी महत्वपूर्ण मुकाबलों में उतरेंगे. भारतीय दल गुरुवार से ही गेम्स में हिस्सा ले रहा है और मेडल की दौड़ में शामिल है. शुरुआत में टेकबॉल ने सबका ध्यान खींचा है. क्विंसी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान बेग ने शुरुआती दौर में सुर्खियां बटोरी हैं और अब वे मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे. दोनों एथलीट मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे. उनका मुकाबला वियतनाम के जिया न्गी ट्रिन्ह और होआंग मिन्ह टैन गुयेन से होगा, जिनसे वे क्वार्टर फाइनल में हार गए थे.
इस बीच, क्विंसी के पास पदक जीतने का एक और मौका रहेगा. वह रविवार को जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ व्यक्तिगत कांस्य पदक मुकाबले में उतरेंगी. रविवार को कई अन्य बड़े मुकाबले भी खेले जाएंगे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी और एशियन गेम्स 2023 में जीता गया अपना गोल्ड मेडल बरकरार रखने की कोशिश करेगीय.
सभी की निगाहें शूटिंग एरिना पर भी होंगी, जहां भारतीय महिला खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी. रविवार से भारत का हॉकी अभियान भी शुरू होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने पहले मैच खेलेंगी. पूल ए में शामिल पुरुष टीम इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पूल बी में शामिल महिला टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी.
आज का ऐसा है पूरा शेड्यूल
सुबह 5:30 बजे: वुशु - पुरुषों के चांगक्वान फ़ाइनल में सूरज सिंह मयांगलामबम.
सुबह 6:15 बजे: शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत क्वालिफाइंग और टीम फ़ाइनल में इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद.
सुबह 6:30 बजे: टेकबॉल - महिलाओं के सिंगल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में क्विंसी डिसूज़ा बनाम युइना साकामोटो (जापान).
सुबह 6:30 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं की टीम ग्रुप F मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया.
सुबह 7:00 बजे: टेकबॉल - मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में क्विंसी डिसूज़ा/मोहम्मद अनस बेग बनाम होआंग मिन्ह टैन गुयेन/गिया निग ट्रिन्ह (वियतनाम).
सुबह 7:10 बजे: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल में सुचिका तारियाल बनाम अल्तानचिमेग बैगलमा (मंगोलिया).
सुबह 7:22 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100 मीटर फ़्रीस्टाइल हीट 5 में आकाश मणि.
सुबह 7:30 बजे: हॉकी - महिलाओं के पूल B मैच में भारत बनाम उज़्बेकिस्तान.
सुबह 7:37 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट 3 में उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास.
सुबह 9:00 बजे: टेबल टेनिस - पुरुषों की टीम ग्रुप F मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया.
सुबह 10:30 बजे: क्रिकेट - महिलाओं के सेमीफ़ाइनल में भारत बनाम बांग्लादेश.
सुबह 11:00 बजे: शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फ़ाइनल में इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
सुबह 11:00 बजे: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किग्रा क्वार्टर फ़ाइनल में वरुण सान्याल बनाम TBC (प्रतिद्वंद्वी तय होना बाकी).
सुबह 11:30 बजे: हॉकी - पुरुषों के पूल A मैच में भारत बनाम इंडोनेशिया। सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - महिला टीम के पहले राउंड में भारत बनाम कजाकिस्तान.
दोपहर 12:30 बजे: टेबल टेनिस - महिला टीम के ग्रुप F मैच में भारत बनाम सिंगापुर.
दोपहर 3:00 बजे: टेबल टेनिस - पुरुष टीम के ग्रुप F मैच में भारत बनाम ईरान.
दोपहर 3:10 बजे: वुशु - महिलाओं के 52kg सांडा राउंड ऑफ़ 16 में अपर्णा बनाम सोगंद सिंकाइचेतन (ईरान).
शाम 4:50 बजे: वुशु - पुरुषों के 75kg सांडा राउंड ऑफ़ 16 में विक्रांत बालियान बनाम सोहेल मौसावी (ईरान).
Asian Games 2026 LIVE Updates: वुशु का नहीं हो रहा प्रसारण
ऐसा लगता है कि वुशु का प्रसारण नहीं होगा, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि इसकी कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है. यह कुछ-कुछ पिछले कुछ दिनों में हुए टेकबॉल जैसा ही है. सच में अफ़सोस की बात है, क्योंकि दोनों ही देखने में बहुत आकर्षक इवेंट्स हैं. ऑफिशियल साइट पर शुरुआती स्कोर आ गए हैं और भारत के सूरज सिंह मयांगलांबम की बारी आने में अभी कुछ समय है. जब वे अपना प्रदर्शन करेंगे, तो हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे.
Asian Games 2026 LIVE Updates: क्या है वुशु
वुशु मार्शल आर्ट्स का एक चीनी रूप है और 2. शायद आपने इसे पिछले एशियाई खेलों में देखा होगा. ग्लासगो में भी यह खेल थे. वुशु सबसे कलात्मक मार्शल आर्ट्स में से एक है और इसने 1990 में एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत की थी.
इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. पहला है 'ताओलू', जिसमें रूटीन और वैकल्पिक हथियार या बिना हथियार वाले इवेंट्स शामिल होते हैं; इसमें कलात्मक और तकनीकी प्रदर्शन के आधार पर जजिंग होती है. दूसरा है 'सांडा', जो इस खेल का कॉम्बैट (मुकाबले वाला) रूप है. भारत ने अब तक एशियाई खेलों में वुशु में 10 मेडल जीते हैं, लेकिन कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता है.
Asian Games 2026 LIVE Updates: आज पहला दिन
आज खेलों का पहला दिन है. शानिवार को अधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत हुई. भारत में अभी सुबह के लगभग 5:20 बजे हैं और करीब 10 मिनट में भारत का दिन का पहला इवेंट शुरू होगा - वुशु, जिसमें सूरज सिंह मयांगलामबाम पुरुषों के चांगक्वान इवेंट में हिस्सा लेंगे. इसके बाद, भारतीय खिलाड़ियों के लिए लगभग लगातार मुकाबले होंगे.
Asian Games 2026 LIVE Score: महिला क्रिकेट टीम की नजरें मेडल कंफर्म करने पर
मौजूदा चैंपियन भारत रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले एशियाई खेलों के सेमीफाइनल मैच में अपने आक्रामक तेवर बरकरार रखकर दबाव बनाने की कोशिश करेगा. भारतीय टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। उसने क्वार्टर फाइनल में जापान को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी और इस बीच 15 ओवर शेष रहते हुए ही मैच जीत लिया.
दूसरी ओर बांग्लादेश ने चीन के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच गीले मैदान के कारण रद्द होने के बाद अपनी बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रारूप में अपना दबदबा बनाए रखा है और उसने पिछले नौ मुकाबलों में जीत हासिल की है, जिसमें पिछले सप्ताह एशिया कप में 40 रन की जीत भी शामिल है. बांग्लादेश के हाथों उसे टी20 में आखिरी बार तीन साल पहले हार का सामना करना पड़ा था.
भारत ने जापान के खिलाफ टर्न और उछाल वाली पिच का भरपूर फायदा उठाया, जिसमें बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा. उन्हें कामचलाऊ गेंदबाज शेफाली वर्मा, अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और श्रेयांका पाटिल का भरपूर सहयोग मिला। श्रेयांका ने तीन महीने के बाद वापसी की है.
जापान के खिलाफ सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने नहीं आई थीं. शेफाली ने अकेले दम पर भारत को 58 रन के लक्ष्य तक पहुंचा दिया. उम्मीद है कि ये दोनों सीनियर बल्लेबाज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर वापसी करेंगी. बांग्लादेश की टीम भारत पर दबाव बनाने के लिए अपने स्पिनरों पर निर्भर रहेगी.
बांग्लादेश को अगर भारत के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना है तो नाहिदा अख्तर और रबिया खान जैसी गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा. वे पिच से मिलने वाली किसी भी मदद का फायदा उठाने और भारत के आक्रामक शीर्ष क्रम को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगी.
Asian Games 2026 LIVE Score: हॉकी टीम भी शुरू करेगी अभियान
भारतीय पुरुष हॉकी टीम हाल ही में विश्व कप में मिली निराशा को भुलाकर एशियाई खेलों में रविवार से शुरू होने वाली हॉकी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी जबकि महिला टीम भी स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई करने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगी.
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों भारतीय टीमों को लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों के लिए सीधा टिकट मिल जाएगा, इसलिए दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है.
भारतीय पुरुष टीम को नीदरलैंड और बेल्जियम में हाल ही में समाप्त हुए एफआईएच विश्व कप में आठवें स्थान पर रहने के बाद अपना मनोबल बढ़ाना होगा.
पिछले दो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारत को मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ पूल ए में रखा गया है, जबकि पूल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, ओमान, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड शामिल हैं.
भारत अपने अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा। वह इस मैच में बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश करेगा.
भारत विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर है लेकिन यहां वह शीर्ष रैंकिंग वाली टीम है और इसलिए वह स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए उसे उन कमियों को दूर करना होगा जिन्होंने विश्व कप जीतने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था.
भारत 2016 से लेकर अब तक किसी भी प्रतियोगिता में पाकिस्तान से नहीं हारा है. पिछले 16 मुकाबलों में से 14 में भारत ने जीत हासिल की है, जिसमें हांगझोऊ एशियाई खेलों में 10-2 से और इस साल के विश्व कप में 5-3 से जीत शामिल है. जापान (97 मुकाबलों में 86 जीत) और मलेशिया (127 मुकाबलों में 89 जीत) के खिलाफ भी भारत का रिकॉर्ड शानदार है.
लेकिन टीम की असली परीक्षा पूल चरण में जापान और कोरिया के खिलाफ होगी.
अनुभवी मनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, डिफेंडर अमित रोहिदास और स्ट्राइकर मनदीप सिंह जैसे कुछ भारतीय खिलाड़ियों का यह संभवतः आखिरी एशियाई खेल होगा और वे स्वर्ण पदक के साथ इसका समापन करने के लिए बेताब होंगे.
इंडोनेशिया के बाद भारतीय पुरुष टीम 22 सितंबर को श्रीलंका, 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया, 26 सितंबर को जापान और 28 सितंबर को बांग्लादेश का सामना करेगी.
जहां तक भारतीय महिला टीम का सवाल है तो उसने विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल करके 52 वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिससे वे आत्मविश्वास से भरी होंगी.
एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला टीम को पूल बी में उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान और सिंगापुर के साथ रखा गया है. भारतीय टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें वह बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी.
लेकिन प्रतियोगिता में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन ही बना हुआ है. पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली और विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज चीन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार है.
लेकिन भारतीय महिला टीम विश्व कप में चीन के खिलाफ अपने प्रदर्शन से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी, जहां उन्होंने चीन की टीम को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया था.
कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय महिला टीम हांगझोऊ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने से बेहतर प्रदर्शन करके एशियाई खेलों का अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य रखेगी. भारतीय महिला टीम ने 1982 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था.
उज्बेकिस्तान के बाद भारतीय महिला टीम 21 सितंबर को इंडोनेशिया, 23 सितंबर को थाईलैंड, 25 सितंबर को जापान और 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगी.
Asian Games 2026 LIVE Score: बैडमिंटन से भी पदक की उम्मीदें
पिछले एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम रविवार को अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश की खिलाफ करेगी जबकि महिला टीम कजाकिस्तान से भिड़ेगी. टीम प्रतियोगिता के बाद 25 सितंबर से व्यक्तिगत स्पर्धाएं होंगी.
भारत को 2023 में हांगझोऊ में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक दिलाया था. इसके अलावा भारत ने पुरुष टीम स्पर्धा में रजत और पुरुष एकल में एचएस प्रणय के शानदार प्रदर्शन से कांस्य पदक भी जीता था.
भारतीय पुरुष टीम रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदलने का लक्ष्य रखेगी, जबकि महिला टीम 2014 में इंचियोन में कांस्य पदक जीतने के बाद दूसरा टीम पदक हासिल करने की कोशिश करेगी.
भारत को बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्वार्टरफाइनल में उसका सामना जापान से हो सकता है. इस दौर में लक्ष्य सेन का सामना कोडाई नाराओका से हो सकता है, जिन्होंने पिछले महीने नयी दिल्ली में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा रजत पदक जीता था.
विश्व के 20वें नंबर के खिलाड़ी आयुष शेट्टी का सामना स्विस ओपन विजेता और विश्व के 18वें नंबर के खिलाड़ी युशी तनाका से हो सकता है, जबकि सात्विक-चिराग का सामना ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से हो सकता है. भारत के लिए इस चुनौती से पार पाना आसान नहीं होगा.
लक्ष्य अभी भी भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष एकल खिलाड़ी हैं, लेकिन मार्च में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में उपविजेता रहने के बाद से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. उन्हें विश्व चैंपियनशिप और चीन मास्टर्स के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा.
भारत के ड्रॉ वाले हिस्से में चीन और कोरिया भी शामिल हैं, जिसका मतलब है कि सेमीफाइनल में उसका इनमें से किसी भी टीम से मुकाबला हो सकता है. दूसरे हिस्से में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और चीनी ताइपे हैं.
भारत की तरफ से तीसरे एकल की जिम्मेदारी किदाम्बी श्रीकांत पर आ सकती है. प्रणय भी हाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बने हुए हैं.
महिलाओं के वर्ग में भारत का पहला मुकाबला कजाकिस्तान से होगा और क्वार्टरफाइनल में उसका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त जापान से हो सकता है.
उस मुकाबले में पीवी सिंधू का सामना तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से जबकि उन्नति हुडा का सामना 20 वर्षीय टोमोका मियाजाकी से हो सकता है.
पिछले महीने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी का सामना जापान की युकी फुकुशिमा और मायु मात्सुमोतो से हो सकता है.
विश्व चैंपियनशिप में मिली शानदार सफलता के बाद यह भारतीय जोड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भी पदक की प्रबल दावेदार बनकर उभरी है.
सभी की निगाहें सिंधू के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी. वह जुलाई में जापान ओपन सुपर 750 में अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी.
अगर महिला टीम जापान को हराने में सफल रहती है, तो सेमीफाइनल में उसका सामना कोरिया से हो सकता है.
Asian Games 2026 LIVE Score: शूटिंग में ईशा सिंह - मनु भाकर पर रहेंगी निगाहें
भारत की स्टार शूटिंग टीम एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. आइची-नागोया एशियन गेम्स में भारत के 30 निशानेबाज अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की कोशिश करेंगे.
भारत की टीम में अनुभव और युवा जोश का अच्छा मिश्रण है, जिसमें मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत जैसी खिलाड़ी शामिल हैं. शूटिंग प्रतियोगिताएं 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेंगी, जिसमें भारत राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स में हिस्सा लेगा. पिस्टल इवेंट्स में भारत की ओर से भाकर, ईशा और राही मुख्य खिलाड़ी हैं.
भाकर पेरिस 2024 में दो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल और हांग्जो 2023 एशियन गेम्स में टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं. वह 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल दोनों इवेंट्स में मुकाबला करेंगी.
वहीं, ईशा ने एशियन गेम्स 2023 में व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स में सिल्वर मेडल जीतकर सुर्खियां बटोरी थीं. ईशा 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. वह 2023 की वर्ल्ड चैंपियन भी हैं. सुरुचि सिंह, कमलजीत, केदारलिंग बी. उचागनवे और आकाश भारद्वाज भी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मेडल के लिए मुकाबला करेंगे, और सुरुचि मिक्स्ड टीम इवेंट में भी हिस्सा लेंगी.
Asian Games 2026 LIVE Score: भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुई शुरुआत
नागोया के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में शनिवार को 20वें एशियन गेम्स का भव्य उद्घाटन हुआ. इस खास मौके पर पूरे एशिया के खिलाड़ी एक साथ जुटे और महाद्वीप के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक की आधिकारिक शुरुआत हुई.
ओपनिंग सेरेमनी के दौरान स्टेडियम रंग-बिरंगी रोशनी और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जगमगा उठा. संगीत और उत्साह के माहौल में कुछ समय के लिए मेडल और मुकाबलों की चर्चा पीछे छूट गई, जबकि खिलाड़ियों और दर्शकों ने इस ऐतिहासिक पल का भरपूर आनंद लिया.
जापान के सम्राट नारुहितो ने आइची-नागोया में महाद्वीपीय खेल आयोजन के 20वें संस्करण की शुरुआत की घोषणा की. इसके साथ ही उस कार्यक्रम का औपचारिक आगाज हुआ जिसमें अगले दो हफ्तों में हजारों एथलीट हिस्सा लेंगे. भारत के लिए इस शाम का अपना ही रंग था.
स्टेडियम में भारतीय दल की अगुवाई दो बिल्कुल अलग खेल जगत के एथलीट्स ने की - ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी स्टार पवन सहरावत. हाथ में ऊंचा तिरंगा लिए, यह जोड़ी उस दल का चेहरा बनी जो उम्मीदों और हांग्जो में एशियन गेम्स 2023 में भारत के रिकॉर्डतोड़ अभियान की यादों को साथ लेकर चल रहा था.
Asian Games 2026 LIVE Score: ऐसा है पूरा शेड्यूल
20 सितंबर के लिए भारत का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है:
वुशु
सुबह 05:30 बजे – पुरुषों का चांगक्वान फाइनल (मेडल इवेंट)
महिलाओं का 52 किलोग्राम (1/8 फाइनल): सोगंद सिंकाइचेतन बनाम अपर्णा
पुरुषों का 75 किलोग्राम (1/8 फाइनल): सोहेल मौसावी बनाम विक्रांत बालियान
शूटिंग
सुबह 06:15 बजे – 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं का व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन
सुबह 06:15 बजे – 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं का टीम फाइनल (मेडल इवेंट)
टेकबॉल
सुबह 06:30 बजे – महिलाओं का सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच: युइना साकामोटो (जापान) बनाम क्विंसी जोआकिम डिसूजा (भारत) [मेडल इवेंट]
सुबह 07:00 बजे – मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच: क्विंसी जोआकिम डिसूजा / मोहम्मद अनस इमरान बेग (भारत) बनाम होआंग मिन्ह टैन गुयेन / जिया न्घी ट्रिन्ह (वियतनाम) [मेडल इवेंट]
फील्ड हॉकी
सुबह 07:30 बजे – महिलाओं का पूल बी (मैच 3): भारत बनाम उज्बेकिस्तान
सुबह 11:30 बजे – पुरुषों का पूल ए (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया
टेबल टेनिस
सुबह 06:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप एफ (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया
सुबह 09:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप एफ (मैच 1): भारत बनाम इंडोनेशिया
दोपहर 12:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप एफ (मैच 3): सिंगापुर बनाम भारत
दोपहर 03:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप एफ (मैच 3): भारत बनाम ईरान
क्रिकेट (महिलाओं का सेमीफाइनल मुकाबला)
सुबह 10:30 बजे – भारत बनाम बांग्लादेश: दूसरा सेमीफाइनल
बैडमिंटन
सुबह 11:30 बजे – भारत बनाम कजाकिस्तान: महिलाओं की टीम का पहला राउंड (टाई 7).
Asian Games 2026 LIVE Score: नमस्कार स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज भारतीय टीम का दिन व्यस्त रहने वाला है. भारत आज 9 इवेंट में मेडल के लिए जोर आजमाइश करेंगे. इसके अलावा कई अन्य इवेंट्स में आज भारतीय टीम एक्शन में होंगे. आज एक्शन में जो बड़े नाम रहेंगे, उनमें मनु भाकर से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम तक शामिल है.