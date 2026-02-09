दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को सर्कुलेट करने पर एफआईआर दर्ज की

दिल्ली पुलिस ने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के प्रसार के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है. पुलिस ने विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार मंचों पर मिली जानकारी का संज्ञान लिया, जिसमें दावा किया गया था कि पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की एक प्री-प्रिंट प्रति सर्कुलेट की जा रही है.

यह भी बताया गया कि इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है.

जांच करने पर पता चला कि इसी शीर्षक वाली एक टाइप की हुई पुस्तक की पीडीएफ कॉपी, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है, कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है, और कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का अंतिम कवर इस तरह प्रदर्शित किया गया है, जैसे वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो.

अभी तक अनुमति नहीं मिलने के कारण अप्रकाशित इस पुस्तक के लीक होने की गहन जांच के लिए स्पेशल सेल में मामला दर्ज किया गया है.

यह घटना कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद परिसर में पुस्तक की कथित प्रति लहराते देखे जाने के एक सप्ताह बाद घटी है. इस मामले ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और आठ सांसदों को मौजूदा बजट सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया.