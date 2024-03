दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने दिखाई बहादुरी, अपने साथ लूटपाट की कोशिश करने वाले बदमाशों को खुद पकड़ा

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घटना शाम पौने छह बजे के आसपास की है. पीड़ित पुलिस अधिकारी विनोद ने पुलिस को बताया है कि वह जब विनय मार्ग पर अपने ऑफिस से नेहरू पार्क में सैर करने के लिए गया तो उसी दौरान दो लड़के ने पहले उन्हें रोका और बाद में पिस्तौल दिखाकर उनसे लूटपाट करने की कोशिश की.

पीड़ित अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने उनके गले से सोने की चेन छीनी और पार्क से भागने की कोशिश करने लगे. अधिकारी ने हिम्मत दिखाते हुए ना सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा बल्कि उसे बाद में पुलिस के हवाले भी किया.

इस घटना में पीड़ित पुलिस अधिकारी ने बहादुरी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करवाया है. पुलिस फिलहाल आरोपियों से मामले में को लेकर पूछताछ कर रही है. आरोपियों की पहचान गौरव और पवन के रूप में की गई है. दोनों आरोपियों की उम्र 28 और 32 साल बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही इन आरोपियों के पुराने आपराधिक मामलों का भी पता लगाया जा रहा है.

