दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी को लेकर अलर्ट आया है. इस अलर्ट के बाद से चप्‍पे-चप्‍पे पर सर्च ऑपरेशन जारी है. दिल्‍ली पुलिस के इस गाड़ी के भी संदिग्‍धों के साथ होने की खबरें थीं. लेकिन चेकिंग के दौरान i20 कार के साथ यह गाड़ी कही नही दिखी है. लेकिन अलर्ट की वजह से दिल्‍ली पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है. दिल्‍ली पुलिस के अनुसार ब्‍लास्‍ट को अंजाम देने वाले उमर ने इस दूसरी कार को भी फर्जी पते पर ही खरीदा था.

यूपी, हरियाणा भी अलर्ट पर

दिल्‍ली पुलिस ने पूरे दिल्‍ली में तलाशी बढ़ा दी है. दिल्‍ली पुलिस की पांच टीमें इस समय इस कार को तलाशने में लगी हुई हैं. कार का नंबर DL10CK0458 बताया जा रहा है. जांच में पता लगा है कि एक i20 के अलावा संदिग्‍धों के पास एक और कार थी. दिल्‍ली पुलिस के सभी स्‍टेशंस, पुलिस पोस्‍ट्स और बॉर्डर चेकप्‍वाइंट्स को लाल रंग की इको स्‍पोर्ट कार को तलाशने के लिए लगा दिया गया है. यूपी और हरियाणा की पुलिस को भी कार को लेकर अलर्ट किया गया है.

यह भी उमर ने ही खरीदी थी

दिल्‍ली पुलिस की तरफ से हर लाल रंग की इकोस्‍पोर्ट कार जिस पर DL10CK0458 यह नंबर है, उसका पता लगाने के आदेश दिए गए हैं. पेट्रोलिंग और पिकेट पर मौजूद हर पुलिसकर्मी को पूरी तरह से हथियारों से लैस कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि जिस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी के नाम से अलर्ट जारी हुआ है, वो भी उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद ने फर्जी पते पर खरीदी थी. ये गाड़ी कहां है अभी कुछ पता नहीं चल रहा है. यह कार साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी. पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है और इस कार की तलाश की जा रही है. यह गाड़ी फाइनेंस कराई गई थी और 15 फरवरी 2026 को इसका इंश्‍योरेंस खत्‍म हो रहा है. कार का फिटनेस 21 नवंबर 2032 तक वैलिड है.

ब्‍लास्‍ट के पीछे जैश का हाथ

दिल्‍ली लाल किला ब्‍लास्‍ट के तार जैश-ए-मोहम्‍मद से जुड़ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों के जांच के दायरे में अब दो टेलीग्राम ग्रुप्स भी आ गए हैं. बताया जा रहा है कि फर्जदान-ए-दारुल उलूम (देवबंद) और उमर बिन खत्ताब, आतंकी इन टेलीग्राम ग्रुप्‍स से जुड़े हुए थे. जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे जैश के आका इसे हैंडल कर रहे हैं.

लाल किला बम ब्‍लास्‍ट का आरोपी उमर और इमाम इरफान अहमद (शोपियां) ने इन्हीं ग्रुप्स के माध्यम से कट्टरपंथ का रास्ता चुना. शुरुआती चैट्स कश्मीर की आजादी और कश्मीरियों के दमन जैसे विषयों पर केंद्रित थीं, जो बाद में वैश्विक जिहाद और अन्याय के बदले वाली विचारधारा में बदल गई.

