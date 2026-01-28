नमस्कार एनडीटीवी के हाइपरलोकल ब्लॉग में आपका स्वागत है. यहां आपको हिंदी प्रदेशों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट मिलेंगे. देश के कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी और भूस्खलन की खबरें हैं. वहीं, यूजीसी के नियमों में बदलाव पर सवर्ण आंदोलन तेज हो रहा है. वाराणसी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर तक विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आई है.



सवर्णों का 'जंतर-मंतर' कूच : यूजीसी विवाद में इस्तीफे, प्रदर्शन और चेतावनी

यूजीसी के इन नए नियमों ने समाज को दो ध्रुवों में बांट दिया है. एक तरफ सरकार इसे शैक्षणिक संस्थानों में समानता लाने वाला कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सवर्ण संगठनों ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बना लिया है.

बिहार में नीट छात्रा की मौत मामले में परिजन का आरोप

पटना NEET छात्रा के मौत मामले में डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद भी परिजन में आक्रोश कम नहीं है. पीड़ित परिवार ने SIT जांच पर सवाल उठाए और कहा न्याय नहीं मिला तो प्राण त्याग देंगे. उन्हें आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस रात 12-1 बजे ब्लड सैंपल लेती है और न्याय के नाम पर टॉर्चर हो रहा है.



Rain Alert: आसमान में घने बादल, दिल्ली NCR में आज फिर बारिश के आसार!

दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार को बारिश का दौर देखने को मिला. बादलों की गड़गड़ाहट के साथ चमकती बिजली ने डर पैदा किया. राजस्थान, हरियाणा के साथ दिल्ली के भी कुछ इलाकों में ओले गिरने के वीडियो सामने आए. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत पश्चिमोत्तर भारत में आज भी बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है.



