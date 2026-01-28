विज्ञापन
अजित पवार प्लेन क्रैश का CCTV वीडियो- वो आखिरी लम्हा जब हुआ हादसा-FIRST ON NDTV

अजित पवार के विमान हादसे का CCTV फुटेज आया सामने है. इस फुटेज में सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर हादसा होते हुए दिखता है.

अजित पवार प्लेन क्रैश का CCTV वीडियो- वो आखिरी लम्हा जब हुआ हादसा-FIRST ON NDTV
अजित पवार प्लेन हादसे का सीसीटीवी फुटेज
  • महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएम अजित पवार का एक प्लेन हादसे में निधन हो गया है
  • अजित पवार के प्लेन हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है
  • जमीन से टकराते ही विमान आग के शोले में तब्दील हो गया, इसमें 5 लोग मारे गए
बारामती:

महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएम अजित पवार के विमान हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में साफ दिखता है कि प्लेन जमीन पर गिरता है और अचनाक आग का गोला आसमान में दिखता है. इस हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोग मारे गए. वीडियो में 8 बजकर 46 मिनट पर प्लेन हादसे की रिकॉर्डिंग दिख रही है. 

शरद पवार अपने गृह क्षेत्र पहुंचने वाले थे लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. उनका प्लेन क्रैश कर गया. इस हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे लेकिन तबतक काफी देर हो चुकी थी. विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए थे. विमान दो हिस्सों में टूट गया था. इस दुर्घटना में सभी मृतकों के शव पूरी तरह जले हुए थे. 

वीडियो में क्या है?

विमान जैसे ही जमीन से टकराया काले धुएं के साथ दहकती हुई आग आसमान की तरफ जाती दिखी. जहां हादसा हुआ उसके ठीक बगल में सड़क भी थी. विमान पूरी तरह टुकड़ों में बंट गया. हादसे की जगह कागज और काफी फाइल पड़े हुए थे. हादसे के कारण शव पूरी तरह से जल गए थे. हादसे वाली जगह से शव को बारामती के अस्पताल पहुंचाया गया था. 

बारामती अस्पताल में जैसे ही अजित पवार का शव पहुंचा वहां पहले से मौजूद समर्थक रोने लगे. वो अपने प्रिय नेता की एक झलक देखना चाहते हैं. लोगों के रोते हुए चेहरे देखकर समझा जा सकता था कि वो अपने नेता से कितना प्यार करते थे. 

