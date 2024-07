बारिश के बाद सब पानी-पानी... 5 Video में देखिए आसमानी आफत से कैसे बेहाल हुई दिल्ली?

दिल्ली में बुधवार शाम को झमाझम हुई बारिश से लोगों को उमस और चिपचिपाती गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें भी बढ़ गईं. दिल्ली में तेज बारिश से कई मकान जमींदोज हो गए. कहीं पेड़ उखड़ गए. बिजली को पिलर के भी उखड़ने की खबर मिली. तेज बारिश के बाद दिल्ली-NCR में जगह-जगह ट्रैफिक जाम लग गया.

पूर्वी दिल्ली के सलवान स्टेशन, मयूर विहार में आज सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक 119.0 मिमी बारिश दर्ज की गई. जबकि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्टेशन NCMRWF, नोएडा सेक्टर 62 में 118.5 मिमी बारिश दर्ज हुई. तेज बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में लोगों को घरों में रहने और बिना जरूरत के यात्रा न करने की सलाह दी गई है.

5 वीडियो में देखिए आसमानी आफत से कैसे बेहाल हुई दिल्ली...

रिजनल वेदर ऑफिस के मुताबिक, बुधवार को पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई. यहां 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, बारिश के दौरान एक महिला और एक बच्चे के नाले में डूबने की खबर है.

Watch: A woman and a child have reportedly drowned in a drain in the Mayur Vihar Phase 3 area of East Delhi. A rescue operation is underway to retrieve the bodies